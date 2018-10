H Κομισιόν απορρίπτει το προσχέδιο προϋπολογισμού της ιταλικής κυβέρνησης

Το προσχέδιο προϋπολογισμού της ιταλικής κυβέρνησης απορρίπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό έγραψε η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας La Repubblica, υπογραμμίζοντας ότι η Επιτροπή σε επιστολή της εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την αύξηση του δημοσίου ελλείμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η ιταλική κυβέρνηση είχε συμφώνησε να προσαρμόσει τους στόχους του ελλείμματος για το 2020 και 2021, στο 2,1% και 1,8% αντίστοιχα, διατηρώντας όμως τον στόχο του ελλείμματος στο 2,4% το 2019.

Παράλληλα, η Ιταλία μείωσε την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη του τρέχοντος έτους στο 1,2% από 1,5% προηγουμένως, σύμφωνα με επικαιροποιημένο έγγραφο της ιταλικής κυβέρνησης (NADEF).

If Italy's mark is downgraded by agencies notation > Decreasing trust of Italy's ability to reimburse its loans > Rising borrowing costs. https://t.co/XABHHTkYov @co_epe

— Kévin Martin (@KevinMtin) October 5, 2018