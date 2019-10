H Ελίζαμπεθ Γουόρεν επιτίθεται με fake news στον Ζάκερμπεργκ

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν επέλεξε να προβάλει στο Facebook μια διαφήμιση με fake news, προκειμένου να επικρίνει το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ για την επιλογή του να αλλάξει πλέον την πολιτική του και να επιτρέπει στους πολιτικούς όπως ο Τραμπ, να δημοσιεύουν πληρωμένες διαφημίσεις με ψευδές περιεχόμενο και δηλώσεις.

H Γουόρεν, υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών, δημοσίευσε την εξής διαφήμιση: «Έκτακτη Είδηση: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και το Facebook μόλις επιδοκίμασαν την καμπάνια επανεκλογής του Τραμπ» με έντονα γράμματα. Παρακάτω διαβάζει ο αναγνώστης: «Προφανώς θα είστε σοκαρισμένοι και θα σκέφτεστε: Πως μπορεί να είναι αυτό αλήθεια; Ε λοιπόν δεν είναι (Συγγνώμη)», ξεκαθαρίζει εξαρχής η Γουόρεν, προσθέτοντας ωστόσο πως «Η διαφήμιση αφορά τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ που έχει δώσει την ελευθερία στον Τραμπ να ψεύδεται στην πλατφόρμα του».

Αν και τα τηλεοπτικά δίκτυα συνήθως απορρίπτουν διαφημίσεις με εμφανή ψεύδη, «η Facebook απλώς εξαργυρώνει τις επιταγές του Τραμπ» αναφέρει.

Και συνεχίζει λέγοντας πως η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «βοήθησε στην εκλογή του Τραμπ, μια φορά, και τώρα εσκεμμένα επιτρέπει στον υποψήφιο να ψεύδεται σκόπιμα απέναντι στον αμερικανικό λαό. Είναι η ώρα να αναγκάσουμε τον Τραμπ να λογοδοτήσει».

Mάλιστα, αναρτώντας στη σελίδα της στο Facebook τη σχετική της δημοσίευση, αναφέρει ότι το μέσο διαθέτει τεράστια δύναμη για να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές του 2020 ενώ ήδη η καμπάνια του Τραμπ ξοδεύει 1 εκατ. δολάρια την εβδομάδα για διαφημίσεις, ανάμεσά τους και αυτές με ψευδές περιεχόμενο, τις οποίες έχουν αρνηθεί να προβάλουν όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.

Πλην του Facebook…

Το μόνο αληθές από την ανάρτηση της Γουόρεν ήταν η φωτογραφία που συνόδευε το κείμενό της, που ήταν από μια συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον Ζάκερμπεγκ, την περασμένη Παρασκευή.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος, «ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook είχε μια καλή και εποικοδομητική συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου» μαζί του, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για τη συνάντηση αυτή.

Ένας εκπρόσωπος του τεχνολογικού κολοσσού τόνισε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο ιδρυτής της Facebook συναντήθηκε με πολιτικά στελέχη για να ακούσει τις ανησυχίες τους και να μιλήσουν για τους μελλοντικούς ρυθμιστικούς κανόνες του διαδικτύου.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Σεπτεμβρίου 2019