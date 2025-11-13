H ΕΕ βάζει τέλος στην αφορολόγητη εισαγωγή δεμάτων μικρής αξίας – Τι αποφάσισε το Ecofin

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο όγκο εισαγόμενων μικροδεμάτων από την Ασία και να διασφαλίσει δίκαιους όρους ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Eνωσης ενέκριναν την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για τα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές εισαγωγές μικρής αξίας.

H Eνωση ελπίζει ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει το μέτρο από το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στόχος είναι να μπει φρένο στη μαζική εισροή κινεζικών προϊόντων που παραγγέλλονται μέσω δημοφιλών πλατφορμών, όπως το Temu και το Shein, και συχνά δεν συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας και εμπορίου.

Το μέτρο είχε προταθεί τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρχικά προβλεπόταν να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα του 2028, στο πλαίσιο μιας ευρείας μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο εναρμόνισης και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων.

Ωστόσο, τόσο οι χώρες μέλη όσο και η Κομισιόν επιδιώκουν πλέον ταχύτερη υλοποίηση, μεταφέροντας την εφαρμογή στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζεται ένα μεταβατικό σύστημα, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στην προσεχή σύνοδο των υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου.

Η φορολόγηση αυτών των μικρών δεμάτων θα συνοδευτεί από πρόσθετα έξοδα διεκπεραίωσης για κάθε αντικείμενο που εισέρχεται στην ΕΕ, δέματα που στη μεγάλη τους πλειονότητα προέρχονται από κινεζικές πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu.

Το ακριβές ύψος των χρεώσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει από τον Μάιο προτείνει ένα ποσό της τάξης των δύο ευρώ ανά δέμα. Η ΕΕ φιλοδοξεί να εφαρμόσει το σκέλος αυτό του μέτρου έως τα τέλη του 2026.

