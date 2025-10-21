Γυναίκα με Πάρκινσον παίζει ξανά κλαρινέτο κατά τη διάρκεια επέμβασης στον εγκέφαλο

«Ενθουσιασμένη» με το αποτέλεσμα δήλωσε μια γυναίκα που πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον, η οποία κατάφερε να παίξει ξανά κλαρινέτο την ώρα που υποβαλλόταν σε μια πολύ λεπτή επέμβαση στον εγκέφαλο.

Η Ντενίζ Μπέικον, 65 ετών, από το Ανατολικό Σάσσεξ, παρουσίασε άμεση βελτίωση στις κινήσεις των δακτύλων της καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα διοχετευόταν στον εγκέφαλό της, σύμφωνα με τους γιατρούς του Νοσοκομείου King’s College.

Η Μπέικον, που υπήρξε λογοθεραπεύτρια, υποβλήθηκε σε βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS) μετά από χρόνια που αντιμετώπιζε τα συμπτώματα της εκφυλιστικής νόσου του Πάρκινσον.

Η διάγνωση της νόσου έγινε το 2014 και από τότε έχει επηρεάσει την ικανότητά της να περπατά, να κολυμπά, να χορεύει και να παίζει το κλαρινέτο της.

Κατά τη διάρκεια της τετράωρης διαδικασίας της επέμβασης ο καθηγητής νευροχειρουργικής Κεγιούμαρς Ασκαν πραγματοποίησε βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS) για να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, ενώ η Μπέικον παρέμενε ξύπνια.

Η DBS είναι μια χειρουργική διαδικασία που χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια τα οποία εμφυτεύονται στον εγκέφαλο και είναι κατάλληλη για ορισμένους ασθενείς με διαταραχές όπως η νόσος του Πάρκινσον.

Η Μπέικον έλαβε τοπική αναισθησία ώστε να μουδιάσουν το τριχωτό της κεφαλής και το κρανίο της, και παρουσίασε άμεση βελτίωση στην κινητικότητα των δακτύλων της πάνω στο χειρουργικό τραπέζι, γεγονός που της επέτρεψε να παίξει εύκολα το κλαρινέτο της.

Οι γιατροί παρατήρησαν άμεση βελτίωση στις κινήσεις των δακτύλων της ακριβώς μόλις εφαρμόστηκε το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ασθενής δήλωσε πως ήδη νιώθει βελτίωση και στο περπάτημα, ενώ ανυπομονεί να επιστρέψει στο κολύμπι και στον χορό, δραστηριότητες που είχε εγκαταλείψει λόγω της ασθένειας.

«Ηταν συγκλονιστικό να βλέπουμε άμεση βελτίωση στις κινήσεις του χεριού της και στην ικανότητά της να παίζει, από τη στιγμή που εφαρμόστηκε η διέγερση», δήλωσε ο γιατρός.

