Γουχάν: η πόλη-φάντασμα του κοροναϊού με τους ανθρώπους στα μπαλκόνια

Είναι μια πόλη-φάντασμα. Ο φονικός κοροαϊός έχει μετατρέψει τη Γουχάν των 11 εκατ. ανθρώπων σε ένα τεράστιο βιολογικό εργαστήριο –και σε ένα τεράστιο πολιτικό πείραμα συγκράτησης μιας επιδημίας. Πώς όμως κρατάς τους ανθρώπους κλεισμένους σπίτια τους; Και για πόσο; Ακόμα και ένα απολυταρχικό καθεστώς όπως το κινεζικό, δοκιμάζει πλέον τα όρια της επιβολής του.

Αν μάλιστα το βράδυ της Δευτέρας τύχαινε κανείς να είναι πολύ τολμηρός και δοκίμαζε να περπατήσει στους άδειους δρόμους της πόλης, θα βίωνε μια απίστευτη εμπειρία: φωνές από ψηλά, από ανθρώπους στα μπαλκόνια των πανύψηλων πολυκατοικιών που ούρλιαζαν «Jiāyóu», που κυριολεκτικά σημαίνει «προσθέστε καύσιμα».

Across #Wuhan, a show of determination with voices chanting ‘Jiāyóu!’. It’s what people say to lift somebody up during a struggle; to literally ‘add oil’ or ‘keep going’…though doctors here took to social media urging them to stop given the risk of spreading the virus. @NBCNews pic.twitter.com/DkIhsJ3HqW

— Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) 28 Ιανουαρίου 2020