Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο για νέες συνομιλίες

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν το απόγευμα της Τρίτης στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι συνομιλίες αποσκοπούν στην εξεύρεση λύσης για να μπει τέλος στην πιο θανατηφόρα σύγκρουση που μαίνεται στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει «λουτρό αίματος» και «πόλεμο δι’ αντιπροσώπων», αλλά οι προσπάθειές του για ειρήνευση, ανάμεσα στις οποίες και η σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, δεν έχουν μέχρι στιγμής τελεσφορήσει.

Την περασμένη εβδομάδα διέρρευσε ένα αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων, καθώς στήριζε τα αιτήματα της Μόσχας, όσον αφορά το NATO, τον έλεγχο της Ρωσίας επί ενός πέμπτου της Ουκρανίας και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έδωσαν στη συνέχεια την αντιπρότασή τους και σε συνομιλίες που έγιναν στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες μέχρι στιγμής δεν αφορούν ένα σχέδιο συμφωνίας, αλλά μια σειρά προτάσεων, οι οποίες, όπως σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν θα γίνει στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας, λέγοντας ότι «η διπλωματία των μεγαφώνων δεν βοηθά».

Ο Πούτιν έχει πει επανειλημμένως ότι είναι έτοιμος να έχει συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι, αν η Ουκρανία αρνηθεί μια συμφωνία, οι δυνάμεις της Ρωσίας θα προελάσουν περαιτέρω και θα καταλάβουν περισσότερο ουκρανικό έδαφος.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους πάνω από το 19% της Ουκρανίας, ήτοι 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μόλις 1% περισσότερο απ’ ό,τι πριν από δύο χρόνια, και το 2025 έχουν προωθηθεί με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022, σύμφωνα με φιλοουκρανικούς χάρτες.

Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές δήλωσαν εξάλλου τη Δευτέρα, στον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις ουκρανικές πόλεις στη γραμμή του μετώπου, Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ.

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, πάνω από 1,2 εκατομμύριο άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο, ενώ ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία αποκαλύπτουν στοιχεία για τις απώλειές τους.

Οι μπίζνες του Τραμπ με τη Μόσχα

Από τότε που προέκυψε το αμερικανικό προσχέδιο προτάσεων, στα τέλη του περασμένου μήνα, ευρωπαϊκές δυνάμεις αγωνίζονται να ενισχύσουν την Ουκρανία κατά αυτού που θεωρούν μια τιμωρητική φιλορωσική ειρήνη που θα μπορούσε να ανοίξει τη Ρωσία σε αμερικανικές επενδύσεις στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τις σπάνιες γαίες και να επαναφέρει τη Μόσχα στη G8, όπως επισήμανε το Reuters.

Στις βασικές ρωσικές αξιώσεις περιλαμβάνεται δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο NATO, ανώτατα όρια στον ουκρανικό στρατό, ρωσικός έλεγχος επί του συνόλου του Ντονμπάς, αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου της Κριμαίας, του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και προστασία των ρωσόφωνων και των πιστών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι κάτι τέτοιο θα αναλογούσε σε συνθηκολόγηση και θα την καθιστούσε ευάλωτη σε ενδεχόμενη κατάκτηση από τη Ρωσία, αν και οι ΗΠΑ κόμισαν επίσης μια 10ετή εγγύηση ασφαλείας για το Κίεβο.

Ο Γουίτκοφ, ο Κούσνερ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνάντησαν τον Ρουστέμ Ουμέροφ, τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, για συνομιλίες την Κυριακή στη λέσχη του Γουίτκοφ, Shell Bay, κοντά στο Μαϊάμι.

«Συμφωνούμε ότι ο πόλεμος πρέπει να οδηγηθεί σε ένα δίκαιο τέλος», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X ύστερα από συνομιλίες που είχε στο Παρίσι με τον Εμανουέλ Μακρόν.

