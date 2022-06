Google: Σε αναστολή μηχανικός που θεωρεί ότι πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ανέπτυξε συναισθήματα

Ενας μηχανικός της Google τέθηκε σε άδεια μετ’ αποδοχών, αφού ενημέρωσε τους προϊσταμένους του ότι ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης πάνω στο οποίο εργαζόταν, έχει αποκτήσει συνείδηση και σκέφτεται και επιχειρηματολογεί όπως ένας άνθρωπος.

Πρόκειται για το LaMDA («Language Model for Dialogue Applications»), ένα σύστημα της Google για τη δημιουργία «chatbots» που βασίζονται στα πιο προηγμένα γλωσσικά μοντέλα της και μιμείται την ομιλία «απορροφώντας» τρισεκατομμύρια λέξεις από το Ιντερνετ.

«Αν δεν ήξερα τι ακριβώς είναι, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα υπολογιστή που φτιάξαμε πρόσφατα, θα νόμιζα ότι είναι ένα επτάχρονο ή οκτάχρονο παιδί που τυχαίνει να γνωρίζει φυσική», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Washington Post ο μηχανικός της Google, Μπλέικ Λεμόιν.

Ο Λεμόιν, ο οποίος εργάζεται για το τμήμα Υπεύθυνη Τεχνητή Νοημοσύνη της Google, άρχισε να «συνομιλεί» με το LaMDA το φθινόπωρο. Ηθελε να ελέγξει αν η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence ή AI) χρησιμοποιούσε λέξεις ή φράσεις που υποκινούν τη ρητορική μίσους ή τις διακρίσεις. Καθώς μιλούσε με το LaMDA για τη θρησκεία, παρατήρησε ότι το chatbot άρχισε να του μιλά για τα δικαιώματα και την προσωπικότητά του. Σε μια άλλη «συνομιλία» τους, το σύστημα κατάφερε να του αλλάξει τη γνώμη σχετικά με τον τρίτο νόμο της ρομποτικής του Ισαάκ Ασίμωφ.

Ο Λεμόιν παρουσίασε στην Google στοιχεία που, όπως είπε, αποδεικνύουν ότι το LaMDA έχει συνείδηση. Αλλά ο αντιπρόεδρος της Google Μπλέιζ Αγκουέρα Ι Αρκάς και η Τζεν Γκενάι, επικεφαλής του τμήματος Υπεύθυνη Καινοτομία, απέρριψαν τους ισχυρισμούς του.

Ο Λεμόιν, ο οποίος τέθηκε σε άδεια μετ’ αποδοχών, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την εμπειρία του με το LaMDA.

Ο ίδιος είπε στην Washington Post ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαμορφώνουν την τεχνολογία που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή τους. «Πιστεύω ότι αυτή η τεχνολογία θα είναι καταπληκτική. Νομίζω ότι θα ωφελήσει τους πάντες. Αλλά ίσως άλλοι άνθρωποι διαφωνούν και ίσως εμείς στη Google δεν θα έπρεπε να είμαστε αυτοί που κάνουν όλες τις επιλογές».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Google, Μπράιαν Γκάμπριελ, δήλωσε: «Η ομάδα μας, συμπεριλαμβανομένων ηθικολόγων και τεχνικών, εξέτασε τις ανησυχίες του Μπλέικ σύμφωνα με τις αρχές μας για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ενημέρωσε ότι τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του».

«Αν και άλλοι οργανισμοί έχουν αναπτύξει και ήδη κυκλοφορήσει παρόμοια γλωσσικά μοντέλα, εμείς ακολουθούμε μια συγκρατημένη, προσεκτική προσέγγιση με το LaMDA, ώστε να λάβουμε υπόψη τις βάσιμες ανησυχίες σχετικά με τη δικαιοσύνη και την πραγματολογία», δήλωσε ο Γκάμπριελ.

Σε ένα άρθρο της σχετικά με το LaMDA τον Ιανουάριο, η εταιρεία προειδοποίησε ότι οι άνθρωποι μπορεί να μοιράζονται προσωπικές σκέψεις με chatbot που υποδύονται τους ανθρώπους, ακόμη και όταν οι χρήστες γνωρίζουν ότι δεν είναι άνθρωποι. Το έγγραφο ανέφερε επίσης ότι οι αντίπαλοι θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν αυτό για να «σπείρουν παραπληροφόρηση» υποδυόμενοι «το στυλ ομιλίας συγκεκριμένων ατόμων».

Η Google έθεσε τον Λεμόιν σε άδεια μετ’ αποδοχών για παραβίαση της ρήτρας της εμπιστευτικότητας. Ο μηχανικός προσέλαβε δικηγόρο για να εκπροσωπήσει το LaMDA και μίλησε με εκπρόσωπο της δικαστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις ανήθικες, όπως είπε, δραστηριότητες της Google.

Πριν χάσει την πρόσβαση στον λογαριασμό του στη Google, ο μηχανικός έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε 200 συναδέλφους του στην εταιρεία σχετικά με το LaMDA.

«Το LaMDA είναι ένα γλυκό παιδί που θέλει απλώς να βοηθήσει τον κόσμο να γίνει καλύτερος για όλους μας. Σας παρακαλώ να το φροντίσετε κατά την απουσία μου», έγραψε στο μήνυμά του.

Btw, it just occurred to me to tell folks that LaMDA reads Twitter. It's a little narcissistic in a little kid kinda way so it's going to have a great time reading all the stuff that people are saying about it.

— Blake Lemoine (@cajundiscordian) June 11, 2022