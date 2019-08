«Γονείς, αν θέλετε να γίνετε σοφότεροι, διαβάστε παιδικά βιβλία»

«Μην υποτιμάτε τα παιδικά βιβλία, καθώς μπορούν να μας διδάξουν περισσότερα πράγματα απ’ ό,τι φανταζόμαστε». Αυτό υποστηρίζει η βρετανίδα καθηγήτρια και συγγραφέας Κάθριν Ράντελ, ισχυριζόμενη πως οι ενήλικες έχουν πολλά να μάθουν από μερικά από τα γνωστότερα αναγνώσματα παιδικής λογοτεχνίας.

Στο νέο της βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι με τίτλο «Why You Should Read Children’s Books, Even Though You Are So Old and Wise» («Γιατί πρέπει να διαβάζετε παιδικά βιβλία, ακόμη και αν είστε τόσο γερασμένοι και σοφοί»), η 32χρονη καθηγήτρια Λογοτεχνίας στο Ολ Σόουλς Κόλετζ της Οξφόρδης θεωρεί πως η παιδική λογοτεχνία προσφέρει «φανταστικές εμπειρίες» στους ενήλικες αναγνώστες.

Οπως τονίζει η Guardian, η Ράντελ χαρακτηρίζει το βιβλίο της ως ένα «μανιφέστο» που ενθαρρύνει περισσότερους ενήλικες να πάρουν… πιο ζεστά και σοβαρά τα παιδικά βιβλία.

Αλλωστε, όπως λέει, υπήρξε και η ίδια (και είναι ακόμη) φανατική αναγνώστρια παιδικών βιβλίων, καθώς ανήκει στη γενιά των Βρετανών που μεγάλωσαν με τις ιστορίες του Χάρι Πότερ: «Ημουν 12 ετών όταν ο Χάρι Πότερ ήταν 12 ετών, λάτρευα αυτά τα βιβλία» λέει.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, στα κρυφά μάλλον, διαβάζουν στην ενηλικίωσή τους πολλά παιδικά βιβλία. Αν δεν διαβάζεις παιδικά βιβλία χάνεις έναν πλούτο ιδεών. Και είναι κρίμα να συμβεί αυτό απλά από αμηχανία, ντροπή ή επειδή απλά δεν το σκεφτήκατε» σημειώνει η Ράντελ.

Η συγγραφέας πιστεύει ότι «τα παιδικά βιβλία θυμίζουν στους ενήλικες τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για αδύνατα αλλά τελικά όχι και τόσο αδύνατα πράγματα όπως η Δικαιοσύνη, η αγάπη, η περιπέτεια και η ευτυχία, αλλά και να νιώθεις μια σχεδόν παιδιάστικη ελπίδα στην καρδιά σου. Στα παιδικά βιβλία βλέπουμε τον κόσμο με διπλή ματιά: τη δική μας, αλλά και αυτή του εαυτού μας ως παιδιά».

«Νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος, στην ενήλικη ζωή μας, λόγω της δύσκολης καθημερινότητας που διάγουμε, να ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η φαντασία προκειμένου να δούμε τον κόσμο γύρω μας στην ολότητά του» προσθέτει με νόημα η νεαρή καθηγήτρια. Και καταλήγει πως «οι συγγραφείς των παιδικών αναγνωσμάτων εργάζονται πολύ σκληρά προκειμένου να εξιτάρουν την ισχυρή φαντασία ενός παιδιού, δημιουργώντας κόσμους που ακόμη και οι ενήλικοι αναγνώστες μπορούν να βυθιστούν εύκολα μέσα τους».