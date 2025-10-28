110
|
Ελλάδα

Γλυφάδα: Στην Εντατική 70χρονη που δέχτηκε επίθεση με πέτρες

Δράστης ένας 38χρονος με ψυχιατρικό ιστορικό, ο οποίος την χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι

Protagon Team Protagon Team 28 Οκτωβρίου 2025, 18:15
Ελλάδα

Γλυφάδα: Στην Εντατική 70χρονη που δέχτηκε επίθεση με πέτρες

Δράστης ένας 38χρονος με ψυχιατρικό ιστορικό, ο οποίος την χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι

Protagon Team Protagon Team 28 Οκτωβρίου 2025, 18:15

Επίθεση με πέτρες δέχθηκε μια 70χρονη γυναίκα στη Μαρίνα της Γλυφάδας και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική.

Η επίθεση αν και έγινε γνωστή την Τρίτη, συνέβη το πρωί της περασμένης Παρασκευής.

Ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει ψυχιατρικό ιστορικό και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Αλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι άστεγος και επιτέθηκε στη γυναίκα όταν εκείνη πλησίασε στο σημείο που κοιμάται. Μια πέτρα την πέτυχε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...