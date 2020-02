Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Ο κόσμος φλέγεται και οι ηγέτες φέρονται σαν παιδιά»

Πιστή στο ραντεβού της της Παρασκευής, η Γκρέτα Τούνμπεργκ κατήγγειλε εκ νέου τους πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης επειδή απογοήτευσαν τη γενιά της λέγοντας ότι «ο κόσμος φλέγεται», αλλά εκείνοι αγνοούν τον διαφαινόμενο κλιματικό κατακλυσμό.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι παραβρέθηκαν στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη νοτιοδυτική πόλη Μπρίστολ στη Βρετανία για να δουν την έφηβη ακτιβίστρια από τη Σουηδία η οποία εδώ και ενάμισι χρόνο, έχοντας εγκαταλείψει το σχολείο, διοργανώνει τις «Skolstrejk för klimatet», τις σχολικές απεργίες για το κλίμα.

Η 17χρονη έχει αποτελέσει πρότυπο για πολλούς νέους ανθρώπους λόγω των παθιασμένων αιτημάτων της προς τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

«Δεν θα σιωπήσω ενώ ο κόσμος φλέγεται – εσείς;», είπε η νεαρή Σουηδή.

«Οι πολιτικοί, τα μέσα ενημέρωσης και εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία αγνοούν πλήρως την έκτακτη αυτή ανάγκη. Βασικά δεν γίνεται τίποτα… παρ’ όλες τις όμορφες λέξεις».

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: «Αλλάξτε πολιτική, όχι το κλίμα. Η στάθμη των υδάτων στους ωκεανούς ανεβαίνει και η φωνή μας δυναμώνει!» και «Σε αυτό το σημείο η εκπαίδευση είναι άσκοπη».

Η Τούνμπεργκ βρίσκεται στη Βρετανία από το περασμένο σαββατοκύριακο. Την Τρίτη επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συναντήθηκε με τη Μαλάλα Γιουσαφζάι –την 22χρονη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση– η οποία σπουδάζει εκεί.

