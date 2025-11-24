Γκλεν Κλόουζ: «Δεν είμαι τόσο άγρια όσο φαίνομαι»

Την Γκλεν Κλόουζ δεν την είδαμε στην Αθήνα, ωστόσο είναι γεγονός ότι ο τέταρτος κύκλος της σειράς του Apple TV «Tehran», στην οποία συμπρωταγωνιστεί, άρχισε να γυρίζεται αυτές τις μέρες στην περιοχή του Χίλτον και γύρω από το ξενοδοχείο «Caravel», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Protagon.

Η ενέργειά της είναι αστείρευτη και η γκάμα των project της απίστευτα μεγάλη, με διάσημους ρόλους μεγάλης έντασης στη μακρόχρονη καριέρα της, από την επικίνδυνα εκδικητική Αλεξ Φόρεστ στην «Ολέθρια Σχέση» (1987) και τη μανιακή Κρουέλα ντε Βιλ στα «101 Σκυλιά της Δαλματίας» του 1996, μέχρι την τρομερά θυμωμένη Τζόαν στη «Σύζυγο» (2017), που της προσδίδουν το σπάνιο χαρακτηριστικό μιας σπουδαίας ερμηνεύτριας χαρακτήρων.

Πολύ πριν αρχίζουν, δε, να εμφανίζονται σε τηλεοπτικές σειρές κορυφαίοι ηθοποιοί, η Κλόουζ έπαιξε στο «Damages», τη βραβευμένη δικαστική σειρά των πέντε σεζόν που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη και άρχισε να προβάλλεται το 2007.

Πρόσφατα η 78χρονη αμερικανίδα σταρ βρέθηκε στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» (στις 26/11 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες και από τις 12/12 θα προβάλλεται στο Netflix), για την οποία και μίλησε στον Guardian. Μετά τη συνέντευξη πέταξε στο Βερολίνο για τα γυρίσματα της έκτης συνέχειας των «Αγώνων Πείνας» («The Hunger Games»), όπου θα υποδυθεί την Ντρουσίλα Σικλ, και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Λονδίνο για να γυρίσει το «Maud», μια δραματική σειρά έξι επεισοδίων του Channel 4.

Στο μεταξύ, η πολυβραβευμένη και οκτώ φορές υποψήφια για Οσκαρ Γκλεν Κλόουζ εμφανίζεται στη νέα δικαστική σειρά «All’s Fair» (προβάλλεται στο Disney+) του Ράιαν Μέρφι, μαζί με τις Κιμ Καρντάσιαν, Ναόμι Γουότς και Νίσι Νας.

«Στα Μαχαίρια»… με τον Ντάνιελ Κρεγκ

Στο «Wake Up Dead Man», την τρίτη και, όπως γράφει η Κάριν Τζέιμς στο BBC, «την πιο αστεία και παιχνιδιάρικη» μέχρι στιγμής ταινία του franchise «Knives Out» του Ράιαν Τζόνσον, ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει υποδυόμενος τον διάσημο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ, ο οποίος αυτή τη φορά καλείται να λύσει την πιο επικίνδυνη υπόθεση της καριέρας του.

Η ιστορία διαδραματίζεται στη μικρή ενορία ενός χωριού βόρεια της Νέας Υόρκης και ξεκινάει με τον θάνατο ενός ιερέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο πρώην πυγμάχος και νυν ιερέας Τζαντ Ντουπλέντισι (Τζος Ο’Κόνορ), ο μονσινιόρ Τζέφερσον Γουίκς (Τζος Μπρόλιν), αλλά και η ευσεβής ενορίτισσα, αλλά ύποπτη για τον φόνο, Μάρθα Ντελακρουά, την οποία υποδύεται η Κλόουζ.

Ο Μπρόλιν θυμίζει Τραμπ σε ρόλο ιεροκήρυκα, ο οποίος από τον άμβωνα οδηγεί τους ανθρώπους στο μίσος και στην καχυποψία, και ο Κρεγκ είναι πιο αστείος από ποτέ. Αλλά ο χαρακτήρας που ξεχωρίζει είναι της Μάρθας, μιας γυναίκας που τρέμει από θρησκευτικό ζήλο –ή «ένας θλιβερός χαρακτήρας χωρίς ζωή έξω από την εκκλησία», όπως το θέτει η ίδια η Γκλεν Κλόουζ–, με την ανατριχιαστική συνήθεια να εμφανίζεται ξαφνικά πίσω από ανθρώπους και να τους κάνει να πηδούν από τον φόβο…

Η αμερικανίδα ηθοποιός δέχτηκε αμέσως τον ρόλο χάρη στη φήμη του Τζόνσον. «Πήδηξα!», λέει στη δημοσιογράφο του Guardian, Εμα Μπροκς. «Είχα ακούσει από όλους πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι ο Ράιαν Τζόνσον. Πράγματι, είναι απίστευτα έξυπνος, αστείος και υπέροχος. Θέλω να πω, θα τον παντρευόμουν αν δεν ήταν ήδη παντρεμένος». Κάνει μια μικρή παύση και συνεχίζει: «Και αν με ήθελε, στην ηλικία μου…»

Η καημένη η Μάρθα: κυριευμένη από ενοχές, φανατική μέχρι το μεδούλι – ένας κωμικός ρόλος, λέει η Κλόουζ, που «πρέπει να τον υποδύεσαι στ’ αλήθεια. Αν προσπαθήσεις να είσαι αστεία, δεν είσαι αστεία. Και η συμπεριφορά είναι αστεία επειδή είναι καλογραμμένη». Αυτή ακριβώς η ποιότητα της γραφής είναι που συχνά τραβάει την Κλόουζ σε ένα έργο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση «ο Ράιαν είπε ότι δούλεψε την πλοκή για οκτώ μήνες προτού αρχίσει να γράφει».

Σε αντίθεση, δε, με μια προηγούμενη ταινία του, το «Glass Onion: Στα μαχαίρια» (2022), όπου ο Τζόνσον είχε βάλει στο μάτι τους μεγιστάνες της τεχνολογίας τόσο επίπονα ώστε έκανε την εμπειρία της παρακολούθησης εξαντλητική, εδώ ασχολείται με τη δημαγωγία, χωρίς να κουνάει απροκάλυπτα το δάχτυλο. «Δεν κάνει τεράστιες δηλώσεις», λέει η Κλόουζ, «και στο τέλος είναι σαν να αποκαθίσταται η τάξη και η ελπίδα να βγαίνει δυνατή».

Δυνατή όπως τα τείχη της Νέας Αγγλίας και πολιτικοποιημένη

Η Γκλεν Κλόουζ γεννήθηκε στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ, μια πόλη στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ, η οποία, προς διαρκή εκνευρισμό της ηθοποιού, μεταδίδει μια «αυτάρεσκη ευημερία» στους υπόλοιπους Αμερικανούς. Ωστόσο το δικό της υπόβαθρο της είναι πιο περίπλοκο, ριζωμένο σε μια παιδική ηλικία άγρια, ελεύθερη αλλά και τραυματική, και σε μια περιοχή της Νέας Αγγλίας όπου έζησε η οικογένειά της πολλές γενιές πίσω.

«Μεγάλωσα σε αυτά τα μεγάλα πέτρινα τείχη της Νέας Αγγλίας», λέει. «Μερικά είχαν ύψος πάνω από 1,80 μέτρα και ήταν 250 ετών! Εχω ένα βιβλίο με τίτλο “Sermons in Stone” (Κηρύγματα στην πέτρα) που αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι περισσότερη ενέργεια και ώρες αφιερώθηκαν στην κατασκευή των πέτρινων τειχών της Νέας Αγγλίας παρά στις πυραμίδες».

Φωτογραφίες που ανέβασε η Κλόουζ από τις διαδηλώσεις «No Kings» στο Μπόουζμαν

Φωτογραφίες που ανέβασε η Κλόουζ από τις διαδηλώσεις «No Kings» στο Μπόουζμαν

Σήμερα η 78χρονη ηθοποιός διατηρεί ένα μικρό διαμέρισμα στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης –«όπου ξεκίνησα την καριέρα μου»– αλλά η δική της πηγή ελπίδας και σταθερότητας είναι η νέα βάση της έξω από την πόλη Μπόουζμαν, στη Μοντάνα, όπου ζει τώρα και η ευρύτερη οικογένειά της. Η αδελφή και ο αδελφός της Γκλεν Κλόυζ μετακόμισαν εκεί τη δεκαετία του 1980, ενώ πιο πρόσφατα ακολούθησε η μεγαλύτερη αδερφή της αλλά και η κόρη της Ανι, με τον σύζυγό της Μαρκ (το ζευγάρι μετακόμισε από το Λος Αντζελες και νωρίτερα φέτος απέκτησε το πρώτο του παιδί).

Η Κλόουζ ζει μόνιμα μαζί τους από το 2019 και ο θαυμασμός και ο ενθουσιασμός της για μια δεμένη οικογένεια, όλα τα μέλη της οποίας ζουν στο ίδιο μέρος, δείχνουν πόσο απέχει από τον τρόπο που μεγάλωσε η ίδια. «Είναι τόσο μεγάλο δώρο! Ολα τα ξαδέρφια θα μεγαλώσουν μαζί!»

Αναφερόμενη στην πρόσφατη συμμετοχή της στην πορεία «No Kings» –το Μπόουζμαν ήταν μία από τις 2.600 αμερικανικές πόλεις που συμμετείχαν στις μαζικές διαδηλώσεις κατά του Τραμπ– και στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, είπε ότι αυτό το μέρος «είναι πολύ κόκκινο (Ρεπουμπλικανικό). Εχουμε ένα πανεπιστήμιο στο Μπόουζμαν, το οποίο είναι ένα μπλε νησί (Δημοκρατικοί) σε μια Πολιτεία σε μεγάλο βαθμό κόκκινη. Ηταν λοιπόν εκπληκτικό ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι ήρθαν και παρέμειναν όλη αυτή την ώρα. Είχαν φτιάξει τις πινακίδες τους. Νομίζω ότι όλοι λαχταρούν να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να ενημερώσουν τους άλλους ανθρώπους για το πώς αισθάνονται. Εχω σκεφτεί πραγματικά να πάω στο δικαστήριο με μια πινακίδα».

Πρωινό ξύπνημα με το μαλλί άνω κάτω

Πρωινό ξύπνημα με το μαλλί άνω κάτω

Η φήμη της Μοντάνα, ωστόσο, είναι παραπλανητική και από άλλες απόψεις, γράφει η Μπροκς στον Guardian. Είναι μια χώρα καουμπόηδων –«ακριβώς δίπλα από εκεί που μένω είναι το μέρος όπου ο Μπομπ Ρέντφορντ γύρισε την ταινία “Ο Γητευτής των Αλόγων”», λέει η Κλόουζ– αλλά είναι επίσης, εδώ και καιρό, δημοφιλής σε υπερπλούσιους που αναζητούν ηρεμία και εκπληκτικά τοπία.

Ο Μάικλ Κίτον έχει ένα ράντσο εκεί, όπως και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν. Ο Τεντ Τέρνερ κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα ράντσα στην Πολιτεία. Ωστόσο η Γκλεν Κλόουζ ζει πολύ πιο σεμνά, προσπαθώντας, όπως λέει, να βρει τη δική της κοινότητα. «Δεν είμαι ιδιαίτερα κοινωνικό άτομο. Αλλά έχω γείτονες που μου αρέσουν πάρα πολύ και στη μικρή μου κοινότητα υπάρχει μια λέσχη γυναικών στην οποία πήγα κάποτε και πραγματικά το ευχαριστήθηκα πολύ».

Με και χωρίς μακιγιάζ

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι οι φωτογραφίες της που δημοσιεύει στα social media χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: είτε έτοιμη για να περπατήσει στο κόκκινο χαλί είτε σαν να έχει μόλις ξυπνήσει. Για μια σταρ του κινηματογράφου, και μάλιστα μεγαλύτερης ηλικίας, η 78χρονη Γκλεν Κλόουζ είναι εκπληκτικά χαρούμενη που εμφανίζεται εντελώς αμακιγιάριστη, με τα μαλλιά της φουντβμένα ακατάστατα σαν «το ατελείωτο έργο του ονείρου», όπως έγραψε κάποτε για έναν χαρακτήρα της η θρυλική αμερικανίδα συγγραφέας Μέριλιν Ρόμπινσον.

«Nαι, χωρίς μακιγιάζ», τονίζει η Κλόουζ στον Guardian χαμογελώντας πονηρά. Μήπως είναι διακριτικά πολιτική η απόφαση να εμφανίζεται αμακιγιάριστη; «Δεν το θεωρώ πολιτικό. Είμαι τεμπέλα. Και δεν νομίζω ότι το μακιγιάζ σε κάνει απαραίτητα να φαίνεσαι καλύτερη. Ολα έχουν να κάνουν με τον φωτισμό. Πραγματικά. Ετσι, ρίχνω πολύ φως στο πρόσωπό μου και μπορώ να δείχνω… εντάξει. Αλλά, ξέρετε, δεν θέλω να αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο στο πρόσωπό μου όταν δεν χρειάζεται».

Στα γυρίσματα των «Αγώνων Πείνας», για παράδειγμα, θα κάθεται στην καρέκλα του μακιγιάζ επί δυόμισι ώρες σε καθημερινή βάση. «Ετσι, όταν είσαι σπίτι, δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Θα προτιμούσα να είμαι ο εαυτός μου». Εξάλλου, λειτουργεί: «Εχω φτάσει το ένα εκατομμύριο [ακολούθους]. Δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά τους ευχαριστώ».

Απολαμβάνοντας μια αυστηρά ελεγχόμενη εκδοχή ελευθερίας, η Γκλεν Κλόουζ, παρά το status της, απολαμβάνει το να είναι έξω από τη «φυσαλίδα» της ψυχαγωγίας. «Δεν ζω μια ζωή του στιλ “Κοιτάξτε με, είμαι μια πολύ διάσημη ηθοποιός”. Ποτέ δεν το έκανα. Εχω ένα μικρό σπίτι και κάθομαι στην μπροστινή βεράντα και χαιρετάω τους ανθρώπους που περνούν», λέει.

Μεγαλώνοντας σε μια δεξιά θρησκευτική αίρεση

Η ικανότητα να αντλεί κανείς ευτυχία από μικρά πράγματα είναι συχνά πιο έντονη σε εκείνους που μεγάλωσαν μη θεωρόντας τίποτα δεδομένο, σχολιάζει η δημοσιογράφος του Guardian. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η Γκλεν Κλόουζ ζει κοντά στα αδέλφια της, και έτσι μπορούν να μιλούν μεταξύ τους ώρες ατέλειωτες για την παιδική τους ηλικία. Αλλά και για την απότομη αλλαγή των συνθηκών ζωής τους μετά την απόφαση του χειρουργού πατέρα τους –όταν η Κλόουζ ήταν επτά ετών– να ενταχθεί στη Moral Re-Armament, μια δεξιά θρησκευτική αίρεση που ιδρύθηκε το 1938 από έναν αμερικανό λουθηρανό ιερέα ονόματι Φρανκ Μπούχμαν, και να μετακομίσει με την οικογένειά του από το Κονέκτικατ στην Ελβετία.

Η ηθοποιός δεν μιλάει δημόσια για τις λεπτομέρειες της αίρεσης. Λέει μόνο ότι εξακολουθεί να έχει ερεθίσματα από την εμπειρία, την οποία έχει περιγράψει ως «ένα είδος ψυχολογικής κακοποίησης που κρύβεται σε υποκείμενο μισογυνισμό». Το κίνημα του Μπούχμαν, που ο ίδιος ονόμασε «φασιστική δικτατορία ελεγχόμενη από τον Θεό», είχε δημιουργηθεί ως αντίμετρο στον κομμουνισμό και προτού σβήσει, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ήταν περίεργα δημοφιλές, ιδίως στη Βρετανία, με πιο διάσημη οπαδό του τη Δάφνη Ντι Μοριέ.

Οταν η Κλοουζ μιλάει για το υπόβαθρό της εστιάζει στα χρόνια μέχρι την ηλικία των επτά ετών, όταν εκείνη και τα αδέλφια της κυκλοφορούσαν χωρίς επίβλεψη στην αγροτική περιοχή του Κονέκτικατ, τα οποία χαρακτηρίζει «ευτυχισμένα και ελεύθερα». «Αυτό που με στήριξε ήταν το τοπίο της παιδικής μου ηλικίας. Είναι στο DNA μου. Μία από τις πρώτες μου αναμνήσεις είναι να βρίσκομαι στο αγρόκτημα του παππού μου, στην ενδοχώρα του Γκρίνουιτς, το οποίο τότε ήταν πολύ ποιμενικό. Ημουν απλώς ένα μικρό, άγριο παιδί. Η ψυχή μου χρειάζεται τη φύση», λέει στον Guardian.

Το στερεότυπο για άτομα από τη Νέα Αγγλία είναι παρόμοιο με εκείνο της Αγγλίας: κουμπωμένοι, διακριτικοί. «Δεν επιδεικνύεσαι», εξηγεί η Κλόουζ χαμογελώντας. «Η μητέρα μου, που όλοι τη λατρεύαμε, δεν πίστευε καθόλου, μα καθόλου, στα υλικά αγαθά. Δεν πήγαινα να ψωνίσω για διασκέδαση – και, τώρα που κοιτάζω πίσω, νομίζω ότι το να πάει να ψωνίσει είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ένα κορίτσι θα μπορούσε ενδεχομένως να αρχίσει να αυτοπροσδιορίζεται. Αλλά εγώ μισώ τα ψώνια».

Λατρεία για την υποκριτική

Αυτό που η Γκλεν Κλόουζ αγαπάει περισσότερο στην υποκριτική είναι η διαδικασία συναρμολόγησης των λεπτομερειών ενός χαρακτήρα. «Για παράδειγμα, με τον χαρακτήρα που υποδύομαι στους “Αγώνες Πείνας”, άρχισα να σκέφτομαι αυτές τις μικροσκοπικές λεπτομέρειες που πυροδοτούν τη φαντασία μου, και εκεί μου αρέσει να ζω. Αυτό που θα κάνω εδώ [τη δραματική σειρά του Channel 4 “Μοντ”] είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν το έχω ακόμα. Το λατρεύω αυτό», λέει.

Η ίδια απολαμβάνει επίσης τη μοναδικότητα του κυνηγιού: «Είναι επίσης κάτι συνεργατικό», λέει. «Υπάρχει ένας υπέροχος τύπος για τις περούκες, και [η εύρεση του χαρακτήρα] είναι ένας συνδυασμός μαλλιών, μακιγιάζ, ρούχων. Αν κάποιος δεν μπορεί να συνεργαστεί, δεν πρέπει να ασχολείται με αυτό το επάγγελμα. Δεν γίνεται να το κάνεις μόνος σου», τονίζει.

Μια μέρα λάμψης στην πρεμιέρα του «All's Fair»

Μια μέρα λάμψης στην πρεμιέρα του «All’s Fair»

Στα 20 της η Γκλεν Κλόουζ έφυγε από το σπίτι των γονιών της (και από την αίρεση) για να σπουδάσει θέατρο και ανθρωπολογία στο κολέγιο Γουίλιαμ & Μαίρη, στο Γουίλιαμσμπουργκ της Βιρτζίνια. Ηταν παντρεμένη με τον Κάμποτ Γουέιντ, έναν άνδρα που είχε γνωρίσει σε μια καλλιτεχνική ομάδα της αίρεσης, και με τον οποίο θα χώριζε μέσα σε δύο χρόνια.

Εχει πει ότι η υποκριτική την έσωσε, αν και η εντύπωση που αποκομίζει κανείς είναι πως ένα ανάλογο ταλέντο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα ήταν αρκετό για να την τραβήξει έξω από αυτόν τον κόσμο. Η ζωή προχώρησε, έγινε η διάσημη Γκλεν Κλόουζ, αλλά οι αναμνήσεις και ο αντίκτυπός τους παραμένουν. «Δεν σε αφήνει ποτέ», λέει. «Είναι τρελό ότι αυτό που συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη στιγμή της παιδικής σου ηλικίας υπάρχει» –χτυπάει το στήθος της– «ακριβώς εδώ».

Με τον ίδιο τρόπο, όμως, αναπτύχθηκαν και οι μηχανισμοί της αντιμετώπισης, ως αντίδραση. Οταν η Κλόουζ μιλάει για τη φύση ή για την καταπραϋντική επίδραση των αναμνήσεων από τα ευτυχισμένα πρώτα επτά χρόνια της ζωής της, το κάνει με ασυνήθιστη ένταση. Αυτό ακριβώς είναι το μεγαλείο της, υπογραμμίζει η Εμα Μπροκς στον Guardian. Οχι με την έννοια του αέρα και της χάρης ή της επιδεξιότητας που τη βοηθά κυριαρχεί στον κλάδο της, αλλά με εκείνη ενός είδους οπερατικής ποιότητας, η οποίο πιθανόν να προέρχεται από το γεγονός ότι είναι συνηθισμένη να τα βγάζει πέρα στα δύσκολα.

Μετά το κολέγιο η Κλόουζ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να τα καταφέρει ως ηθοποιός. «Εχω μια όμορφη ξύλινη τρόικα», λέει, «[ένα παιχνίδι] φτιαγμένο από ρωσικό λείο βαμμένο ξύλο: τρία άλογα, ένα έλκηθρο και ένας άνδρας και μια γυναίκα στο πίσω μέρος, κάτω από ένα χαλί που μπορείς να το βγάζεις και να το ξαναβάζεις. Ο παππούς μου την είχε πάρει από τον θείο μου, ο οποίος σκοτώθηκε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τελικά έφτασε στα χέρια μου και ήταν ο θησαυρός μου. Συνήθιζα να παίζω μαζί της στο χιόνι. Οταν μετακόμισα για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και είχα το δικό μου διαμέρισμα, έβαλα την τρόικά μου πάνω ένα φθηνό ράφι, που κατέρρευσε. Η τρόικα έπεσε στο πάτωμα και όλα τα πόδια των αλόγων έσπασαν. Θυμάμαι ότι έπεσα στο πάτωμα και έκλαιγα με λυγμούς». Σταματάει. «Μου είχε βγει όλη η απόρριψη που ένιωθα, τα πάντα».

Παρέμεινε κλαίγοντας στο πάτωμα, μέχρι που της ήρθε στον νου «η εικόνα των πέτρινων τοίχων. Θυμάμαι να σκέφτομαι: Σήκω, σήκω!» Η Γκλεν Κλόουζ σηκώθηκε και συνέχισε. Το αστείο είναι, ότι παρά την εικόνα του τραύματος που έχει ξεπεράσει, «δεν είμαι τόσο άγρια ​​όσο φαίνομαι», λέει. Εχει πει πως η Ανι, η κόρη της, είναι πιο άγρια από εκείνη.

Μετά τον πρώτο της γάμο η Κλόουζ παντρεύτηκε άλλες δύο φορές: με τον Τζέιμς Μάρλας, έναν επιχειρηματία, και πιο πρόσφατα με τον Ντέιβιντ Σο, επίσης επιχειρηματία, με τον οποίο χώρισε το 2015. Ανάμεσα στους δύο γάμους, έκανε σχέση με τον Τζον Σταρκ, παραγωγό ταινιών και πατέρα της Ανι. Κατά ποιον τρόπο, όμως, είναι πιο άγρια η Ανι; «Ω, η Ανι έλεγε [όταν η Κλόουζ έβγαινε ραντεβού με κάποιον], “Μαμά, είναι μαλάκας”. Και εγώ της απαντούσα “Ναι, αλλά δεν ήταν πάντα μαλάκας. Δηλαδή, γιατί είναι μαλάκας; Τι ήταν στην παιδική του ηλικία;” Εκείνη επέμενε: “Μαμά! Είναι μαλάκας”».

Για το «Τραγούδι του Χιλμπίλη»

Η πιο τρομερή φάση της Γκλεν Κλόουζ, ωστόσο, είναι όταν επιδιώκει να πάρει έναν ρόλο. Αρκετές φορές στην καριέρα της έχει πιέσει σκληρά για ρόλους για τους οποίους ήξερε ότι δεν ήταν υποψήφια. Οταν πήγε στην οντισιόν για την «Ολέθρια Σχέση» ήξερε ότι δεν ήταν η αγαπημένη κανενός, και η ψυχή της «συρρικνώθηκε στο μέγεθος καρυδιού». Και για να εξασφαλίσει τον ρόλο της Μάμοου, της γιαγιάς του Τζέι Ντι Βανς στο «Τραγούδι του Χιλμπίλη» («Hillbilly Elegy», 2020»), τη μεταφορά των απομνημονευμάτων του Τζέι Ντι Βανς, έγραψε στον σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ μια επιστολή.

Κάποιος που δεν γνωρίζει περισσότερα, θα μπορούσε να υποψιαστεί ότι αυτή η ικανότητα της Κλόουζ να πείθει σκηνοθέτες και διευθυντές κάστινγκ να της δίνουν άλλη μια ευκαιρία είναι ένα πολύ αποτελεσματικό κόλπο. «Οταν περνούσα οντισιόν για ένα θεατρικό έργο με τίτλο “Albert Nobbs”, το οποίο τελικά έκανα ταινία χρόνια αργότερα [το 2011], τα πήγα χάλια. Σταμάτησα την οντισιόν και είπα: “Βαριέμαι μέχρι δακρύων, οπότε πρέπει να με βαριέστε κι εσείς και νομίζω ότι θα πάω σπίτι”. Στο τέλος εκείνης της ημέρας τηλεφώνησαν στον ατζέντη μου και του είπαν: “Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μας συνέβη όλη μέρα”». Ηταν, λέει, «απαράδεκτη στην οντισιόν», οπότε, μετά από αυτή τη συγκεκριμένη διακοπή προσέλαβε έναν καθηγητή υποκριτικής που της σύστησε ο Κέβιν Κλάιν. «Του είπα ότι ήθελα πραγματικά αυτόν τον ρόλο. Και δούλεψα μαζί του, ξαναπήγα και πήρα τον ρόλο», αποκαλύπτει.

Στο μεταξύ, όσον αφορά το «Τραγούδι του Χιλμπίλη», τόσο το βιβλίο όσο και η ταινία έχουν πλέον αμαυρωθεί πλήρως από τη σύνδεσή τους με τον αντιπρόεδρο του προέδρου Τραμπ. Μήπως, λοιπόν, το γεγονός ότι η ταινία ζωντανεύει την ιστορία του Βανς αμαυρώνει επίσης τις αναμνήσεις της από τη δημιουργία της; «Οχι. Καθόλου. Πέρασα χρόνο με την κόρη [της Μάμοου], και παρατήρησα πώς καθόταν, μιλούσε, γελούσε, κρατούσε το τσιγάρο της. Είδα τι υπήρχε στο σπίτι της. Πήρα πολύ συγκεκριμένες ιδέες. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Εχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα κοίταζαν υποτιμητικά μια γυναίκα σαν κι αυτή. Και νομίζω επίσης ότι έκανα ότι μπορούσα για να δείξω πώς ήταν πραγματικά και την αγάπησα», τονίζει.

Δεδομένου του χρόνου που αφιέρωσε η Κλόουζ ερευνώντας την εκτεταμένη οικογένεια του Τζέι Ντι Βανς στα Απαλάχια, μπορεί να συμπεράνει γιατί αυτό το μέρος του κόσμου στράφηκε τόσο αποφασιστικά υπέρ του Τραμπ; «Μου αρέσει να διαβάζω Ιστορία, και οι μεγάλοι ηγέτες στην Ιστορία ήταν πολύ εύγλωττοι άνθρωποι. Νομίζω πως ο Ομπάμα ήταν εύγλωττος, αλλά δεν ξέρω τι είδους ευγλωττία χρειάζεται για να προσελκύσεις έναν λαό. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι ευαίσθητος σε αυτά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει επίσης να είσαι σε θέση να επικοινωνείς μαζί τους. Και υποθέτω ότι οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι κανένας δεν νοιαζόταν γι’ αυτούς», λέει.

Ωστόσο δεν είναι οι χαρακτήρες της Μάμοου ή του Αλμπερτ Νομπς με τους οποίους ταυτίζεται πιο συχνά η Κλόουζ. Ο πιο διαχρονικός ρόλος της είναι σχεδόν σίγουρα αυτός της Αλεξ Φόρεστ στο ερωτικό θρίλερ του Εϊντριαν Λιν «Ολέθρια Σχεση», της εκδότριας που μετά από ένα one night stand με τον μεγαλοδικηγόρο Νταν Γκάλαχερ αρχίζει να τον παρενοχλεί και να τον εκβιάζει συναισθηματικά ολοένα και πιο βίαια όσο εκείνος την απορρίπτει, φωτίζοντας τους εφιάλτες κάθε άνδρα που απάτησε τη γυναίκα του, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μετά.

Μετά από σχεδόν 40 χρόνια, πολλοί από εμάς που το είδαμε ως έφηβοι θυμόμαστε ακόμα έντονα τις πιο σοκαριστικές σκηνές του φιλμ. «Ναι, πραγματικά αντέχει», λέει η Κλόουζ. «Τα παιδιά εξακολουθούν να τη βλέπουν. Εκανα μερικά masterclasses στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, το οποίο είναι μια υπέροχη πανεπιστημιούπολη, και πριν ξεκινήσω ήθελα τα παιδιά να δουν την “Ολέθρια Σχεση”. Μετά έρχονταν με το στόμα ανοιχτό».

Είναι, άραγε, ακόμα επίκαιρος ο χαρακτήρας της Φόρεστ, εξαιτίας του οποίου η ταινία δέχτηκε άγρια κριτική, με έναν τρόπο που σήμερα φαντάζει έντονα μισογυνικός; «Νομίζω ότι θα είναι πάντα επίκαιρος», υποστηρίζει η ηθοποιός. «Για μένα [η Αλεξ Φόρεστ] είναι μια τραγική φιγούρα».

Μια άλλη Κιμ Καρντάσιαν

Εμμέσως, λοιπόν, η συζήτηση πηγαίνει την Κιμ Καρντάσιαν. Στο «All’s Fair», το νέο δράμα του Ράιαν Μέρφι, εμφανίζονται μια σειρά από εντυπωσιακές γυναίκες, όπως η Ναόμι Γουότς και η Σάρα Πόλσον. Ισως απορήσει κανείς με την ιδέα ότι παίζουν δίπλα στην Κιμ Καρντάσιαν, στον πρώτο σημαντικό ρόλο της. Πώς είναι να συνεργάζεσαι μαζί της; «Είναι υπέροχη! Και πολύ έξυπνη. Πολύ, πολύ ευσυνείδητη με τα παιδιά της. Στα γυρίσματα δούλευε για το πτυχίο της στη Νομική. Πλέον το έχει πάρει. Τη ρώτησα αν θα κάνει άσκηση και μου απάντησε “όχι, θέλω απλώς να το έχω στην πίσω τσέπη μου”».

Διαθέτει κάποιο υποκριτικό υπόβαθρο; «Οχι, αλλά περιέβαλε τον εαυτό της με πολύ καλούς ανθρώπους», λέει η Κλόουζ δείχνοντας τον εαυτό της και ξεσπώντας σε γέλια. Αν αυτό ακούγεται αλαζονικό, «ορκίζομαι στον Θεό ότι έχω δει και τα εννέα επεισόδια, και είναι αρκετά καλά. Το [“All’s Fair”] είναι αυτό που είναι: ζουμερό και εξωφρενικό, σε κάποια σημεία ακόμη και συγκινητικό».

Το εντυπωσιακό με τις τρέχουσες ερμηνείες της Γκλεν Κλόουζ είναι η απίστευτη ενέργειά της. Πώς το καταφέρνει; «Εχω ενέργεια όταν πρέπει. Είμαι πολύ καλή όταν δουλεύω, όταν μου επιβάλλεται ένα πρόγραμμα. Δεν είμαι απαραίτητα τόσο καλή όταν είμαι στο σπίτι και προσπαθώ να βγάλω άκρη με το τι θα κάνω την επόμενη ώρα. Γιατί πάντα θέλω απλώς να διαβάσω ένα βιβλίο, και ξέρω πως δεν μπορώ να το κάνω αυτό».

Η αμερικανίδα ηθοποιός μοιάζει σαν να έχει περάσει όλη τη ζωή της προσπαθώντας να είναι ευτυχισμένη. Πιστεύει άραγε ότι αυτή η ικανότητα είναι έμφυτη ή απλώς αποτέλεσμα της δύναμης της θέλησης; «Καλή ερώτηση», απαντά. «Νομίζω πως όταν είμαι με την οικογένειά μου είμαι πολύ χαρούμενη. Ημουν άτυχη στον έρωτα, είναι λυπηρό. Δεν είναι κάτι που έχω περάσει πολύ χρόνο σκεπτόμενη, αλλά είμαι χαρούμενη που η κόρη μου έχει έναν σύντροφο για μια ζωή. Στην πραγματικότητα, στην οικογένειά μου κανένα μέλος της γενιάς μου δεν πέτυχε [στις σχέσεις του], εκτός από τον αδερφό μου. Ολοι έχουμε κάνει πολλούς γάμους. Αλλά νομίζω ότι η επόμενη γενιά είναι πολύ πιο… νομίζω ότι έχουν βρει συντρόφους ζωής, και αυτό είναι φανταστικό». Γελάει. «Αλλά κι εγώ δεν στεναχωριέμαι».

