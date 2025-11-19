303
Πολιτική

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ζωτικός εταίρος και σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ

Μήνυμα μέσω ανάρτησης στο Χ από την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Ελλάδα και ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν μαζί μία σειρά προκλήσεων από την ενέργεια έως την ασφάλεια. Βασικός της στόχος είναι να βοηθήσει «στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα»

Protagon Team Protagon Team 19 Νοεμβρίου 2025, 19:09
Protagon Team Protagon Team 19 Νοεμβρίου 2025, 19:09

Σε μία τρίλεπτη ανασκόπηση των πρώτων ημερών της στην Ελλάδα ως πρέσβειρα των ΗΠΑ επιχειρεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με βίντεο το οποίο ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι είναι τιμή της να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στη χώρα μας.

«Τι τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ Ελλάδα για την θερμή υποδοχή! Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά, να ενδυναμώσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να βοηθήσω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα» αναφέρει σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ.

Αναφέρεται σε όσα ενώνουν Ελλάδα και ΗΠΑ και ξεκινά την αφήγησή της από την από την ημέρα του εορτασμού της ελληνικής εθνικής ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο, ενώ αναφέρεται και στους ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους. Κάνει ξεχωριστή αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό και πώς ενέπνευσε τον αμερικανικό, ενώ εξυμνεί και τη συνεισφορά των Ελληνοαμερικανών με τις παραδόσεις τους στην κουλτούρα των ΗΠΑ.

Τονίζει ότι η Ελλάδα είναι «αξιόπιστος σύμμαχος και ζωτικός εταίρος» και επισημαίνει ως μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες, όπως λέει, θα αντιμετωπίσουμε μαζί, «την επέκταση της ενεργειακής μας συνεργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και το άνοιγμα των νέων δρόμων για την καινοτομία».

Τέλος, ευχαριστεί τον λαό της Ελλάδας για τη θερμή υποδοχή και δεσμεύεται να εργαστεί σκληρά για την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των δύο εθνών.

 

