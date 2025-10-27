Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Καλύτερα να πεθάνω παρά να χρησιμοποιήσω ΤΝ

Μεταξύ της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στον κινηματογράφο και θανάτου, ο διάσημος σκηνοθέτης, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο προτιμά τον… θάνατο!.

Ο βραβευμένος τρεις φορές με Οσκαρ σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός υποστήριξε ότι αρκετοί από όσους ασχολούνται με την ΤΝ έχουν ανάλογη αλαζονεία με αυτήν του Φρανκεστάιν, δηλαδή του ήρωα της νέας του ταινίας.

Σε συνέντευξή του στο NPR, δήλωσε ότι «η έμφυτη ηλιθιότητα… είναι αυτό που καθοδηγεί τις περισσότερες από τις χειρότερες ταινίες στον κόσμο». «Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδιαίτερα η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη – δεν με ενδιαφέρει, ούτε θα με ενδιαφέρει ποτέ. Είμαι 61 ετών και ελπίζω να μπορέσω να παραμείνω αδιάφορος για τη χρήση της μέχρι να πεθάνω» τόνισε ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Η ταινία «Φρανκενστάιν» του Ντελ Τόρο, που θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου, είναι διασκευή του μυθιστορήματος της Σέλεϊ του 1818 με πρωταγωνιστές τους Oσκαρ Αιζακ, Τζέικομπ Ελόρντι, Μία Γκοθ, Κρίστοφ Βαλτς και Ραλφ Ινεσον.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News