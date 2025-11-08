Γκαζάκι έξω από τα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»

Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας στην Παλήνη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, γείτονες ήταν αυτοί που ενημέρωσαν την αστυνομία για το καμένο γκαζάκι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε περισυλλογή στοιχείων και λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην “Ομάδα Αλήθειας” και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της. Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

Μαρινάκης: «Η αλήθεια ενοχλεί»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας. Ο κ. Μαρινάκης καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται να εκφοβίσουν όσους υπηρετούν την ενημέρωση και την ελευθερία του λόγου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδα Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί.

Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.»

