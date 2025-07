Γιούλια Σβιριντένκο: Μια 39χρονη στο κατώφλι της πρωθυπουργίας της Ουκρανίας

Στα 39 της χρόνια, η Γιούλια Σβιριντένκο βρίσκεται στο κατώφλι της πρωθυπουργίας της Ουκρανίας, εκπροσωπώντας μια νέα γενιά ηγετών που διαμορφώνουν τη χώρα εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου της σύγχρονης ιστορίας της. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να την τοποθετήσει στο τιμόνι της κυβέρνησης, μια απόφαση που αναμένεται να εγκριθεί από το κοινοβούλιο χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις.

Η Σβιριντένκο, η οποία έχει διακριθεί στις σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για τον στρατηγικής σημασίας ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας, δήλωσε με ταπεινότητα: «Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη του και για την ευκαιρία να υπηρετήσω την Ουκρανία σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή», μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

