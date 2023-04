Γιατί τόσα νεύρα, Κριστιάνο Ρονάλντο;

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Σαουδικής Αραβίας, χθες (Δευτέρα) βράδυ στο Ριάντ, θα ήταν τυπική διαδικασία. Αυτό πίστευαν όλοι. Η Αλ Νασρ, του Κριστιάνο Ρονάλντο, αντιμετώπιζε την αδύναμη Αλ Ουαχντά, η οποία στο πρωτάθλημα της χώρας δεν απέχει πολύ από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι δυο ομάδες είχαν συναντηθεί και στις 9 Φεβρουαρίου, και η Αλ Νασρ είχε νικήσει 4-0. Με τέσσερα γκολ του «CR7». Αλλά στο ποδόσφαιρο, ποτέ μην πεις ποτέ.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα το πέτυχε στο 23’ ο Ζαν-Νταβίντ Μπογκέλ για την Αλ Ουαχντά. Με ένα απίθανο «ψαλιδάκι» που, σίγουρα, θα ζήλεψε ο πορτογάλος σούπερ-σταρ. Ο οποίος, αυτή τη φορά αποδείχτηκε μοιραίος για την ομάδα του. Στο 10’ απέτυχε να σκοράρει (σχεδόν) εξ επαφής, στέλνοντας την μπάλα πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αργότερα, μια κεφαλιά του από πλεονεκτική θέση αποκρούστηκε από τον γκολκίπερ, Μουνίρ Μοχαμεντί. Και στο 82’ από πολύ καλή θέση έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ακόμη και στο χρονικό διάστημα που η Αλ Ουαχντά έπαιζε με 10 παίκτες, λόγω της αποβολής του Αμπντουλάχ αλ-Χαφίθ στο 55’, η Αλ Νασρ δεν κατάφερε να βάλει ένα γκολ.

Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Ρονάλντο είχε… αφηνιάσει. Τέσσερα πέναλτι ζήτησε από τον διαιτητή, με την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας του. Εκείνος, όμως, αφού συμβουλεύτηκε το VAR, του τα αρνήθηκε. Μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, ο Πορτογάλος κάτι του φώναξε από μακριά και, στη συνέχεια, κινήθηκε γρήγορα προς το τούνελ που οδηγεί στα αποδυτήρια, φανερά εκνευρισμένος. Νωρίτερα, στο ημίχρονο, είχε διαμαρτυρηθεί σε έντονο ύφος, απευθυνόμενος προς τον πάγκο της ομάδας του, πριν αποχωρήσει από το τερέν, κουνώντας το κεφάλι του. Ο υπηρεσιακός προπονητής, Ντίνκο Γιέλισιτς, δεν τόλμησε να αρθρώσει λέξη.

