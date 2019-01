Γιατί το Netflix κατηγορείται για λογοκρισία

Δύσκολοι καιροί για τη σάτιρα. Στο επεισόδιο της εκπομπής «Patriot Act with Hasan Minhaj», ο αμερικανός πολιτικός σχολιαστής και κωμικός μιλούσε για τη δολοφονία του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, επικρίνοντας τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αλλά και τη στρατιωτική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

«Τώρα είναι η ώρα να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν άνθρωποι στη Σαουδική Αραβία που αγωνίζονται για πραγματικές μεταρρυθμίσεις, αλλά ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δεν είναι ένας από αυτούς», λέει μεταξύ άλλων ο Χασάν Μινάζ, που προέρχεται από οικογένεια Μουσουλμάνων της Ινδίας, στη δημοφιλή εκπομπή του στο Netflix.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η δημοφιλής πλατφόρμα Netflix απέσυρε το επεισόδιο μετά από αίτημα του Ριάντ, με την αιτιολογία ότι το βίντεο αυτό παραβίαζε τον νόμο περί εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.

Thank you to @hasanminhaj who has been using his show @patriotact to keep attention on Saudi Arabia and Jamal #Khashoggi ’s case: https://t.co/8bqjKGUAPI

Η πλατφόρμα υπερασπίστηκε την απόφασή της, τονίζοντας ότι στηρίζει μεν την καλλιτεχνική ελευθερία σε όλον τον κόσμο, αλλά απέσυρε το συγκεκριμένο επεισόδιο από τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της χώρας.

Η Κάρεν Ατία, η επιμελήτρια των άρθρων του Κασόγκι για την εφημερίδα Washington Post, χαρακτήρισε «σκανδαλώδη», την απόφαση της πλατφόρμας, ενώ πολλοί χρήστες της, μέσω του Twitter, έκαναν λόγο για λογοκρισία.

Netflix Takes Down Episode Of Hasan Minhaj's Show After Saudi Arabia Complains- unreal… where the talking about killings is the problem rather than killings themselves being the problem. HELLO?!? https://t.co/KM73kwWaYl

— Martina Navratilova (@Martina) January 1, 2019