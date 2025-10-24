Γιατί ο Τραμπ άλλαξε τη στάση του έναντι της Ρωσίας – Ο ρόλος του Ρούμπιο

Για μήνες, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιστεκόταν στις εκκλήσεις να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με μια συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν — συμπεριλαμβανομένης μιας γρήγορης ειρηνευτικής συνόδου τις επόμενες εβδομάδες στη Βουδαπέστη.

Με μια δραματική ανατροπή αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ ακύρωσε αυτά τα σχέδια και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας τις πρώτες άμεσες κυρώσεις στη Μόσχα της δεύτερης θητείας του, τονίζει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. «Hρθε η ώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Η ξαφνική αυτή αλλαγή, ωστόσο, προήλθε και από την εκτίμηση του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο —μακροχρόνιου επικριτή της Ρωσίας, που κάποτε είχε χαρακτηρίσει τον Πούτιν «γκάνγκστερ» — ότι η Μόσχα δεν είχε προβεί σε καμία ουσιαστική αλλαγή στάσης, όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο επικαλούμενο αμερικανούς και ευρωπαίους διπλωμάτες.

Ατομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg, υποστήριξαν ότι ο Ρούμπιο ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μετά από τηλεφωνική συνομιλία των δύο ανδρών, όταν έγινε σαφές ότι το Κρεμλίνο επιχειρούσε για ακόμη μία φορά να καθυστερήσει τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός και να παρατείνει τον πόλεμο.

Η επιρροή του Ρούμπιο στην αλλαγή στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης υποδηλώνει έναν ακόμη πιο διευρυμένο ρόλο για τον κορυφαίο αμερικανό διπλωμάτη, ο οποίος έχει επίσης υποστηρίξει μια πιο επιθετική προσέγγιση προς τη Βενεζουέλα, καθώς ασκεί καθήκοντα προσωρινού συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ. Η στάση του ήρθε σε αντίθεση με τη περισσότερο διαλλακτική στρατηγική απέναντι στη Ρωσία που προωθούσε ο μακροχρόνιος φίλος του Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αννα Κέλι, υποστήριξε ότι δεν ισχύουν οι φήμες για τον ρόλο του Ρούμπιο. «Ο πρόεδρος Τραμπ καθοδηγεί πάντοτε την εξωτερική πολιτική, και η ατζέντα του υλοποιείται από αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, όπως ο υπουργός Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ, που αποτελούν μια ενωμένη ομάδα πίσω από το όραμα America First του προέδρου», δήλωσε.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Γουίτκοφ, ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Τραμπ, έχει χάσει την επιρροή του στο ρωσικό ζήτημα ή γενικότερα. Αυτή την εβδομάδα βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, επιβλέποντας μια εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, την οποία είχε βοηθήσει τον Τραμπ να διαπραγματευθεί. Ωστόσο, ορισμένες πηγές είπαν ότι οι προηγούμενες συνομιλίες του Γουίτκοφ με τον Πούτιν και άλλους κορυφαίους ρώσους αξιωματούχους, πριν από την προηγούμενη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, προκάλεσαν σύγχυση και την εντύπωση ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις που στην πραγματικότητα δεν σκόπευε να τηρήσει.

Η Κέλι αρνήθηκε αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι ο Γουίτκοφ είναι «ξεκάθαρος με όλους» και ότι αυτός και ο Τραμπ εργάζονται για την ειρήνη «με πλήρη και ακριβή κατανόηση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται».

Η σύνοδος του Αυγούστου υπήρξε τεταμένη, καθώς ο Πούτιν επέμενε να διαπραγματευτεί σχετικά με ουκρανικά εδάφη, γεγονός που εξόργισε τον Τραμπ και σχεδόν τον οδήγησε να αποχωρήσει από τη συνάντηση, σύμφωνα με τις πηγές. Αυτή τη φορά, ο Ρούμπιο ανέλαβε την προπαρασκευαστική εργασία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρούμπιο με τον Λαβρόφ «παραγωγική». Οταν ρωτήθηκε για τον ρόλο του Ρούμπιο αυτή τη φορά, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι «όλη η ομάδα είναι πλήρως ενωμένη υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ».

Οσοι υποστηρίζουν το αντίθετο, όπως είπε, «προωθούν ιδιοτελείς ατζέντες μέσω ψευδών ισχυρισμών». «Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του έχουν ήδη πετύχει περισσότερα για την ειρήνη απ’ ό,τι πολλοί πίστευαν πως είναι δυνατόν, και, όπως είπε ο πρόεδρος, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρωτοφανή επιτυχία του ειδικού απεσταλμένου Γουίτκοφ».

Παρά την δύσκολη πρώτη σύνοδο, ο Τραμπ συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να συναντηθεί ξανά με τον Πούτιν, μετά από μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία. Αμερικανοί αξιωματούχοι ήλπιζαν να αξιοποιήσουν τη διπλωματική δυναμική μετά τον έπαινο που δέχθηκε ο Τραμπ για τη μεσολάβησή του στην κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος σε δύο χρόνια συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ομως τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία έστειλε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία που επαναλάμβανε όλες τις γνωστές θέσεις της, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων να παραχωρήσει το Κίεβο περισσότερα εδάφη, σύμφωνα με πηγές.

«Την προηγούμενη φορά, χρειάστηκε η συνάντηση στην Αλάσκα για να καταλάβουν οι ΗΠΑ ότι δεν υπάρχει ευελιξία από τη ρωσική πλευρά», εκτιμά, μιλώντας στο Bloomberg, η Λιάνα Φιξ, αναλύτρια στο Council on Foreign Relations. «Αυτή τη φορά, η συνειδητοποίηση αυτή ήρθε πριν από τη συνάντηση, κάτι που είναι θετικό βήμα».

Από ρωσικής πλευράς επικράτησε επίσης σύγχυση. Ρώσοι αξιωματούχοι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ την περασμένη εβδομάδα πίστευαν ότι ο αμερικανός πρόεδρος είχε συμφωνήσει με την απαίτηση της Ρωσίας να παραχωρήσει το Κίεβο το υπόλοιπο της στρατηγικής περιοχής Ντονμπάς, με αντάλλαγμα μόνο περιορισμένες εδαφικές υποχωρήσεις από τη Μόσχα, όπως σημειώνουν καλά πληροφορημένες πηγές στο Bloomberg.

Ομως, μία ημέρα αργότερα, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ επανέλαβε ότι επιθυμεί μια εκεχειρία κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου — πρόταση που η Μόσχα είχε ήδη απορρίψει πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Λαβρόφ επεσήμανε αυτή τη διαφωνία στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρούμπιο. Ως εκείνη τη στιγμή, οι προετοιμασίες για τη σύνοδο είχαν αρχίσει να καταρρέουν.

Ενώ ο Ρούμπιο είχε καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Γουίτκοφ στη Σαουδική Αραβία, όταν η κυβέρνηση ξεκίνησε απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία τον Φεβρουάριο, η πιο ενεργή συμμετοχή του αυτή τη φορά αποτέλεσε ανακούφιση για πολλούς ευρωπαίους αξιωματούχους που ανησυχούσαν ότι οι ΗΠΑ — υπό την καθοδήγηση του Γουίτκοφ — θα μπορούσαν να μετακινηθούν υπερβολικά προς τη ρωσική θέση, ασκώντας πίεση στην Ουκρανία να αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Μόσχας.

Κατά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι, για παράδειγμα, ο Γουίτκοφ είχε και πάλι πιέσει τον ουκρανό ηγέτη να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις του Πούτιν να παραχωρήσει το Ντονμπάς στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγές.

Τελικά, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, προσθέτοντας στη μαύρη λίστα την κρατική Rosneft και τη Lukoil. «Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, και μετά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να κανονίσει μια μελλοντική συνάντηση.

Ο Ρούμπιο, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επαφών με τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μελλοντικών συναντήσεων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Joint Base Andrews έξω από την Ουάσιγκτον, πριν από ταξίδι στο Ισραήλ και την Ασία, ο αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε: «Θα είμαστε πάντα πρόθυμοι να εμπλακούμε, αν υπάρχει ευκαιρία να επιτευχθεί ειρήνη. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει πει επανειλημμένα, εδώ και αρκετούς μήνες, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δράσει, αν δεν σημειωθεί πρόοδος στη συμφωνία ειρήνης. Σήμερα ήταν η μέρα που αποφάσισε να το κάνει».

