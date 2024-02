Γιατί ο Πούτιν δεν γιόρτασε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Ενα κείμενο του Politico με χιουμοριστική φιλοδοξία, υπογεγραμμένο από τον Σεργκέι Γκοριάσκο (Sergey Goryashko), ασχολήθηκε με τον Πούτιν σε σχέση με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, της 14ης Φεβρουαρίου. Ο συντάκτης του μας πληροφόρησε ότι ο ρώσος πρόεδρος δεν εορτάζει αυτή τη μεγάλη γιορτή και ότι δεν ανταποδίδει τις φιλοφρονήσεις όταν λαμβάνει μηνύματα αγάπης. Δηλαδή ότι δεν τον πολυσυγκινούν οι καλοί τρόποι, οι ρεβεράντζες, τα γαλλικά, τα βελγικά και το πιάνο.

«Από τη Ρωσία χωρίς αγάπη» ήταν ο τίτλος του σημειώματος. Αμέσως μετά ο Σεργκέι ξεδίπλωσε το τάλαντό του γράφοντας (ή αντιγράφοντας, ποιος ξέρει) στιχάκια ημερολογίου. Η μετάφρασή τους στα ελληνικά είναι, προχείρως, η εξής: «Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα, οι βιολέτες είναι μπλε, ποιος το ‘ξερε ότι ο Πούτιν δεν έχει αγάπη στην καρδιά;»

Το πρωτότυπο δίστιχο, στα αγγλικά φυσικά, είναι οπωσδήποτε καλύτερο λόγω ρίμας, αν και ο Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, φημισμένος και για τους παιδικούς στίχους του, θα σοκαριζόταν: «Roses are red, violets are blue, Putin has no love in his heart who knew?» Αυτή είναι η στιγμή που τα τσιμέντα ριγούν, διότι το Πούλιτζερ φλερτάρει τα Γκράμι, αν όχι και τα βραβεία του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

«Ασχημα νέα για όποιον περίμενε να του στείλει ο Πούτιν ευχετήρια καρτ ποστάλ για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Διότι με ένα ξερό ‘‘όχι’’ απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, την Τετάρτη όταν ρωτήθηκε αν ο ρώσος πρόεδρος γιορτάζει την ημέρα της αγάπης. Και φαίνεται ότι δεν είναι ο μόνος στη Ρωσία, καθώς μόλις το 26% των πολιτών που ρωτήθηκαν δήλωσε ότι γιόρτασε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πέρυσι, σύμφωνα με γκάλοπ κρατικής εταιρείας. Αυτός ο αριθμός ήταν μειωμένος στο μισό σε σχέση με τη δεκαετία του 2000».

Ακολούθησε η εξιστόρηση των αλλαγών που υπέστη η οικογενειακή μερίδα του Πούτιν, πότε χώρισε, πότε ξαναπαντρεύτηκε, και τα τοιαύτα. Για κάθε φιλοπερίεργο ή κουτσομπόλη αναγνώστη, ο Σεργκέι ανέφερε και πότε ξαναπαντρεύτηκε η πρώην κυρία Πούτιν, Λιουντμίλα Αλεξαντρόβνα, αλλά και ποιος είναι ο τυχεράκιας (ο επιχειρηματία Αρτούρ Οτσερέτνι τη στεφανώθηκε το 2015).

«Παρά την αποδοκιμασία της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου ως Δυτικού εθίμου από πλευράς ορισμένων ρώσων πολιτικών, ο Πούτιν λαμβάνει όντως μηνύματα αγάπης. Στο Ταταρστάν, την Τετάρτη, εννέα λευκά αυτοκίνητα με τη φράση ‘‘αγαπάμε τον Πούτιν’’ βγήκαν στους δρόμους. Και στη Βόλογκντα οι Αρχές προέβαλαν δωρεάν σε έναν τοπικό κινηματογράφο τη συνέντευξη που έδωσε ο Πούτιν στον αμερικανό αναλυτή Τάκερ Κάρλσον».

Το Politico σημείωσε κάτω από το κείμενο ότι ο Σεργκέι είναι «φιλοξενούμενος του ιστοτόπου στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ενωση πρότζεκτ EU4FreeMedia».

