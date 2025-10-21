Γιατί ο Μπόρις Τζόνσον ήθελε «να σκοτώσει άνθρωπο» την περίοδο της πανδημίας

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε «δολοφονική διάθεση» λόγω του χάους με τις σχολικές εξετάσεις την εποχή της Covid, σύμφωνα με την έρευνα για τον χειρισμό της πανδημίας από τη βρετανική κυβέρνηση.

Σε ένα μήνυμα WhatsApp που έστειλε τότε στον Ντόμινικ Κάμινγκς -τον βασικό σύμβουλο του Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο οποίος αργότερα κατηγόρησε τον προϊστάμενό του για λάθος χειρισμούς- ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «σκέφτεται να πάει στο Νο. 10 και να απολύσει κόσμο».

Στο ίδιο μήνυμα, είπε επίσης ότι χρειάζεται ένα σχέδιο για το υπουργείο Παιδείας, καλύτερους υπουργούς και μεταρρυθμιστική ατζέντα, ενώ πρόσθεσε ότι διακατέχεται από «δολοφονική διάθεση», ανέφερε η Telegraph.

Κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τη βρετανική κυβέρνηση, την Τρίτη, ο τότε πρωθυπουργός κατέθεσε επί τρεις ώρες.

Ρωτήθηκε για την προφανή έλλειψη σχεδιασμού για το κλείσιμο των σχολείων πριν από τα μέσα Μαρτίου 2020, όταν ξεκίνησε το lockdown, και για το σύστημα εξετάσεων που άφησε πολλούς μαθητές απογοητευμένους με τους βαθμούς τους.

Αμφισβητώντας τις αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η δικηγόρος Κλερ Ντόμπιν, μέλος της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής, είπε ότι τα μηνύματα στο WhatsApp αποκάλυψαν «την αλήθεια» για την άποψη του Τζόνσον σχετικά με το υπουργικό επιτελείο.

Πριν δείξει τα μηνύματα στην εξεταστική επιτροπή, σημείωσε: «Οσον αφορά την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, αυτό αποκαλύπτει την αλήθεια, έτσι δεν είναι, για το τι σκεφτόσασταν σχετικά με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

Ο Τζόνσον ρωτήθηκε για μια σειρά μηνυμάτων που έστειλε στον Κάμινγκς, στα οποία έλεγε:

Οι βαθμοί για τους μαθητές του A-level που δεν μπόρεσαν να εξεταστούν λόγω της πανδημίας, δόθηκαν από τον ρυθμιστικό φορέα Ofqual.

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να δώσουν εκτιμώμενους βαθμούς και κατατάξεις των μαθητών σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους, πριν χρησιμοποιηθεί ένας αλγόριθμος για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, όταν οι μαθητές στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία έλαβαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων A-level, αυτά ήταν περίπου 40% χειρότερα από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών.

Ο Τζόναθαν Σλέιτερ, ο τότε μόνιμος γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, κλήθηκε να αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά ο Τζόνσον δεν απέλυσε τον Γκάβιν Γουίλιαμσον, τον υπουργό Παιδείας.

Οταν ρωτήθηκε από την Κλερ Ντόμπιν αν «έπρεπε» να απολύσει τον υπουργό, ο Τζόνσον απάντησε: «Λοιπόν, ξέρετε, αν αναλογιστώ τον γενικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκα τους αγαπητούς μου συναδέλφους κατά τη διάρκεια των τριών και κάτι χρόνων στην κυβέρνηση, μπορώ να σκεφτώ κάθε είδους αλλαγές που θα μπορούσα να έχω κάνει.

Αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητάμε τώρα, εκτός από το ότι, συνολικά, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε, πιστεύω ότι το υπουργείο υπό τον Γκάβιν έκανε μια αρκετά ηρωική δουλειά στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την Covid, και αυτή ήταν η απόφασή μου».

«Απογοήτευσε πολλά παιδιά»

Σχετικά με το θέμα των εξετάσεων, ο Τζόνσον είπε: «Είναι σαφές ότι [το σύστημα] απογοήτευσε πολλά παιδιά, οι βαθμοί των οποίων δεν αντανακλούσαν τις ικανότητες και τα επιτεύγματά τους. Και έτσι, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ναι, λυπάμαι πολύ. Εννοώ, μεταξύ των πραγμάτων για τα οποία λυπάμαι και για τα οποία αναλαμβάνω την ευθύνη, είναι ότι επιλέξαμε το λάθος αρχικό μοντέλο για το πώς θα διεξαχθούν οι αναπληρωματικές εξετάσεις.

Το μόνο που θα έλεγα, προς υπεράσπισή μας, είναι ότι δεν ήταν εύκολο να βρούμε το σωστό μοντέλο».

»Οταν ρωτήθηκε αν ήταν «καταστροφή», απάντησε: «Αν εννοείτε “ήταν καταστροφή η Covid;” Ναι. “Ηταν καταστροφή η απώλεια της εκπαίδευσης;” Ναι. “Ηταν καταστροφή η απώλεια των εξετάσεων;” Ναι.

“Ηταν καταστροφή η απογοήτευση, ο θυμός, η απογοήτευση ενός μεγάλου αριθμού παιδιών, η επιπλέον απογοήτευση;” Ναι, ήταν.

»Αλλά πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να αντιμετωπίσουμε μια πολύ, πολύ μεγαλύτερη καταστροφή –και αυτή ήταν η απώλεια της μάθησης και η απώλεια των ίδιων των εξετάσεων».

Ο Τζόνσον ρωτήθηκε επίσης για τους ισχυρισμούς και τις υποδείξεις ότι δεν είχαν γίνει επαρκείς προετοιμασίες για πιθανό κλείσιμο των σχολείων μέχρι τον Μάρτιο.

Πρόσθεσε ότι το κλείσιμο των σχολείων ήταν μια «εφιαλτική ιδέα», αλλά ότι θεωρούσε «προφανές ότι έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο κλεισίματος των σχολείων».

Η έρευνα για την πανδημία στη Βρετανία αναμένεται να διαρκέσει έως το 2026. Η εξεταστική επιτροπή θέτει επίμονα ερωτήματα σε πολιτικούς και επιστήμονες με στόχο την εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων για τον χειρισμό της πανδημίας της Covid και, συνεπακόλουθα, διδαγμάτων για την επόμενη υγειονομική απειλή.

