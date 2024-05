Γιατί η Μαδρίτη θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στις 21 Μαΐου

Τα εδάφη της Δυτικής Οχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία οι Παλαιστίνιοι θέλουν για πρωτεύουσά τους, παραμένουν de facto υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή.

Το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας είναι μια ρημαγμένη, γεμάτη μπάζα εμπόλεμη ζώνη, όπου σχεδόν 35.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, έχουν σκοτωθεί από τη συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εξοργίσει τις ΗΠΑ, αλλά και τους επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, επειδή δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σχέδιο για την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας, σχετικά με την ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνησή της.

Το παλαιστινιακό εθνικό κίνημα είναι διαιρεμένο, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή είναι αδύναμη και δύσκολο να επιβληθεί στη Χαμάς, η οποία εξακολουθεί να επιστρέφει σε περιοχές της βόρειας Γάζας όπου οι Ισραηλινοί θεωρούσαν ότι είχε εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με την Washington Post, σε όλες τις κυρίαρχες παρατάξεις στο Ισραήλ, από το δεξιό στρατόπεδο με επικεφαλής τον Νετανιάχου μέχρι τους πιο μετριοπαθείς αντιπάλους του, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον ούτε καν για συζήτηση σχετικά με την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση ή την κρατική υπόσταση. «Αυτό ίσχυε σε γενικές γραμμές πριν από την 7η Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς ενορχήστρωσε την πιο αιματηρή ημέρα στην εβραϊκή ιστορία μετά το Ολοκαύτωμα και ισχύει ακόμη περισσότερο μετά από αυτήν», σημειώνει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, εκτός Ισραήλ, οι φωνές για ένα παλαιστινιακό κράτος γίνονται όλο και πιο δυνατές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άραβες γείτονες του Ισραήλ βλέπουν την αναβίωση της «λύσης των δύο κρατών» ως βασικό στοιχείο για οποιαδήποτε μεταπολεμική ειρήνη. Και πολλές χώρες κινούνται προς την κατεύθυνση της επιβεβαίωσης αυτού του σεναρίου επί της αρχής, άσχετα με το ότι δεν υφίσταται στην πράξη, επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα.

Μία από αυτές τις χώρες είναι η Ισπανία. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Μαδρίτης, μαζί με τις αντίστοιχες της Ιρλανδίας, της Μάλτας και της Σλοβενίας, αναμένεται αργότερα αυτό το μήνα, να αναγνωρίσει επίσημα την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Ηδη, 140 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών την έχουν αναγνωρίσει επίσης.

Σε συνέντευξή του στην Post, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή είναι μεν συμβολική, αλλά δείχνει ότι η Ισπανία πιστεύει στην αναγκαιότητα της λύσης των δύο κρατών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ώστε να μπει ένα τέλος στον κύκλο της βίας στην περιοχή.

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, είπε ο Αλβάρες, ήταν «το καλύτερο εργαλείο αυτή τη στιγμή για την προστασία της λύσης των δύο κρατών», σε μια εποχή που φαίνεται ότι υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες για την υλοποίησή της.

Ενα τέτοιο μέτρο, μαζί με άλλες μορφές διπλωματικής πίεσης προς το Ισραήλ, όπως οι κυρώσεις σε ορισμένες οντότητες εποίκων στη Δυτική Οχθη, που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποτροπή «ενός αφόρητου στάτους κβο», υποστήριξε.

Ο Αλβάρες δήλωσε ότι η απόφαση της Ισπανίας να αναγνωρίσει επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος θα βοηθήσει να κατευθύνει τη συζήτηση στην Ευρώπη.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ισπανίας, στη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, υποβάθμισε τα σημεία απόκλισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας την κοινή τους επιθυμία να φέρουν «οριστική ειρήνη» στην περιοχή και επαινώντας την ακούραστη διπλωματία του Αντονι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ημέρα, η Ισπανία ψήφισε υπέρ ενός ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που προέτρεπε σε νέα «δικαιώματα και προνόμια» για ένα παλαιστινιακό κράτος και καλούσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να επανεξετάσει το αίτημα των Παλαιστινίων να γίνουν το 194ο μέλος των Ηνωμένων Εθνών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μία από τις εννέα χώρες που ψήφισαν κατά.

Η άποψη των ΗΠΑ είναι ότι η πλήρης ένταξη των Παλαιστινίων στα Ηνωμένα Εθνη δεν θα πρέπει να προηγηθεί των συνομιλιών με το Ισραήλ, αλλά να τις ακολουθήσει.

«Εχουμε πει από την αρχή ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη των Παλαιστινίων στα Ηνωμένα Εθνη είναι να γίνει αυτό μέσω διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρόμπερτ Γουντ, αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη. «Αυτή παραμένει η θέση μας».

Αλλά ο Αλβάρες υποστήριξε το αντίθετο, σημειώνει η WP. Σύμφωνα με τον ισπανό ΥΠΕΞ, η διεθνής αναγνώριση σε φόρουμ όπως τα Ηνωμένα Εθνη, είναι ένας από τους λίγους τρόπους για να ενισχυθεί η υπόθεση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης και να υποστηριχθούν οι πραγματιστές στο παλαιστινιακό εθνικό κίνημα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμεσολάβηση για την ειρήνη. «Σύντομα, αν δεν δράσουμε, θα είναι εντελώς αδύνατο», είπε.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει μιλήσει ανοιχτά για «υπερβολική» αντίδραση του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Πέδρο Σάντσεθ είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός από τον Νοέμβριο ακόμα και έχει προειδοποιήσει ότι η τρέχουσα προσέγγιση του Νετανιάχου ενέχει τον κίνδυνο απομόνωσης του Ισραήλ στην παγκόσμια σκηνή.

Ο Αλβάρες καταδίκασε την απειλούμενη επίθεση των Ισραηλινών στη Ράφα. «Υπάρχει ήδη μια ανθρωπιστική καταστροφή που συμβαίνει στη Γάζα, αλλά αυτό θα ξεφύγει από κάθε μέτρο», είπε.

Η Ισπανία ήταν επίσης μεταξύ των πρώτων δυτικών χωρών που πίεσαν κατά των περικοπών της χρηματοδότησης της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους, και τον περασμένο μήνα απένειμε στην υπηρεσία και στον διευθυντή της, το Βασιλικό Τάγμα της Ισαβέλλας της Καθολικής, την υψηλότερη τιμή στην Ισπανία.

