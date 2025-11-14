Για τους μισούς Δυτικούς ψηφοφόρους η δημοκρατία νοσεί

Σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων σε όλον τον Δυτικό κόσμο είναι θορυβημένο από τις απειλές κατά της δημοκρατίας και ανησυχεί ότι τα εξτρεμιστικά κόμματα, οι ψευδείς ειδήσεις και η διαφθορά υπονομεύουν τις εκλογικές διαδικασίες.

Μια μεγάλη δημοσκόπηση της Ipsos, στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 10.000 ψηφοφόροι από εννέα κράτη –επτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης συν τη Βρετανία και τις ΗΠΑ– αποκάλυψε ότι σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί πλέον η δημοκρατία.

Με εξαίρεση τη Σουηδία, όπου οι πολίτες πιστεύουν ότι εξακολουθεί να λειτουργεί καλά, μια ξεκάθαρη πλειοψηφία σε όλες τις υπόλοιπες χώρες ανησυχεί ιδιαίτερα για τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με την έρευνα που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο POLITICO.

«Υπάρχει διάχυτη ανησυχία για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία, με τους πολίτες να αισθάνονται έντονα ότι δεν εκπροσωπούνται από τις κυβερνήσεις τους», δήλωσε στο Politico ο Γκίντεον Σκίνερ, ανώτερος διευθυντής στην Ipsos, με ειδίκευση στη βρετανική πολιτική. «Ανησυχούν για τον αντίκτυπο των ψευδών ειδήσεων, για την παραπληροφόρηση, για την έλλειψη λογοδοσίας από πλευράς των πολιτικών… Στις περισσότερες χώρες καταγράφεται μια επιθυμία για ριζική αλλαγή», πρόσθεσε.

Οπως επισημαίνεται σε πρόσφατη έκθεση για την G20, η καταφανώς άνιση κατανομή του πλούτου οδηγεί ολοένα περισσότερους πολίτες σε εξτρεμιστικά κόμματα, υπονομεύοντας έτσι τον διάλογο και προλειαίνοντας το έδαφος για τον αυταρχισμό.

Πρόσφατα η Κομισιόν αποκάλυψε τα σχέδιά της για ενίσχυση της δημοκρατίας στις 27 χώρες της ΕΕ. Ωστόσο οι επικριτές δήλωσαν ότι η πρότασή της για την αντιμετώπιση των ξένων παρεμβάσεων στις ευρωπαϊκές εκλογικές διαδικασίες ήταν πολύ αδύναμη, με τη συμμετοχή των κρατών-μελών να είναι μην είναι, μάλιστα, υποχρεωτική – παρά την παρέμβαση (με διάφορους τρόπους) της Ρωσίας σε εκλογές που διεξήχθησαν φέτος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από τη Ρουμανία έως τη Γερμανία.

Για τη νέα δημοσκόπηση η Ipsos έθεσε τα ερωτήματά της σε περισσότερους από 9.800 ψηφοφόρους σε Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Κροατία, Ολλανδία και Πολωνία μεταξύ 12 και 29 Σεπτεμβρίου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατά μέσο όρο το 45% των ερωτηθέντων και στις εννέα χώρες δηλώνει δυσαρεστημένο με τον τρόπο που έχει καταλήξει να λειτουργεί η δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι που αυτοπροσδιορίστηκαν ως ανήκοντες στα πολιτικά άκρα –τόσο στην Ακροαριστερά όσο και στην Ακροδεξιά– ήταν πιο πιθανό να δηλώσουν ότι η δημοκρατία αποτυγχάνει.

Στη Γαλλία και στην Ολλανδία τα επίπεδα ικανοποίησης έχουν μειωθεί τον τελευταίο χρόνο λόγω της παρατεταμένης πολιτικής αναταραχής. Η γαλλική κυβέρνηση έχει επανειλημμένως καταρρεύσει εν μέσω μιας συνεχιζόμενης κρίσης για τον προϋπολογισμό, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Ολλανδία διαλύθηκε νωρίτερα φέτος, οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές, που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε καμία από τις εννέα χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα δεν καταγράφηκε μια πλειοψηφία ψηφοφόρων που να πιστεύει ότι η κυβέρνησή τους εκπροσωπεί επαρκώς τις απόψεις των πολιτών της. Ιδιαίτερα απογοητευμένοι εμφανίζονται να είναι οι Κροάτες και οι Βρετανοί, με μόλις ένα 23% σε αμφότερες τις χώρες να θεωρεί πως η κυβέρνηση τούς εκπροσωπεί αποτελεσματικά.

Εξαιρουμένης της Πολωνίας, σε όλες τις υπόλοιπες χώρες οι περισσότεροι ψηφοφόροι δήλωσαν ότι ο τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας περισσότερο είχε επιδεινωθεί παρά βελτιωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, με το σχετικό ποσοστό στις ΗΠΑ να ξεπερνά το 60%.

Το 86% των γάλλων και το 78% των ισπανών ψηφοφόρων ανησυχούν περισσότερο για το τι μπορεί να σημαίνουν τα επόμενα πέντε χρόνια για τις δημοκρατίες τους, κρίνοντας οι περισσότεροι ως μεγαλύτερους κινδύνους την παραπληροφόρηση, τη διαφθορά, την απουσία λογοδοσίας και την άνοδο των εξτρεμιστικών πολιτικών.

Γενικά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα εξακολουθούν να υποστηρίζουν σθεναρά τα δημοκρατικά ιδεώδη, αν και στην Κροατία πάνω από τους μισούς (51%) δήλωσαν ότι η διατήρηση της δημοκρατίας αξίζει τον κόπο μόνο αν προσφέρει καλή ποιότητα ζωής.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι τάσσονται υπέρ της δράσης για την προστασία της δημοκρατίας μέσω θέσπισης και επιβολής νόμων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία της δικαστικής ανεξαρτησίας και την πάταξη της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News