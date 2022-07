Για πρώτη φορά η ΕΕ αγόρασε περισσότερο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ από ό,τι από την Ρωσία

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ευρωπαϊκή Eνωση εισήγαγε περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις ΗΠΑ, παρά από τη Ρωσία, μέσω του αγωγού φυσικού αερίου, τον φετινό Ιούνιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να εργαστούν πάνω στην μείωση της ζήτησης και να ετοιμαστούν για ένα δύσκολο χειμώνα.

«Οι πρόσφατες απότομες περικοπές της Ρωσίας στις ροές φυσικού αερίου προς την ΕΕ σημαίνουν ότι αυτός είναι ο 1ος μήνας στην ιστορία, κατά τον οποίο η ΕΕ εισήγαγε περισσότερο φυσικό αέριο LNG από τις ΗΠΑ παρά μέσω αγωγού από τη Ρωσία» έγραψε συγκεκριμένα ο Μπιρόλ σε ανάρτηση του στο Twitter, προσθέτοντας ότι «η μείωση της ρωσικής προσφοράς απαιτεί προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης στην ΕΕ, ώστε να προετοιμαστεί για έναν δύσκολο χειμώνα».

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας βλέπει ως πιθανή λύση του προβλήματος την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια, κάτι που όπως επισημαίνει θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οπως επεσήμανε ο ίδιος, «η πυρηνική ενέργεια έχει μια μοναδική ευκαιρία να επανέλθει εν μέσω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, της εκτίναξης των τιμών των ορυκτών καυσίμων, των προκλήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και των αυξημένων κλιματικών φιλοδοξιών». Το αν αυτό θα συμβεί, όμως, «θα εξαρτηθεί από τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία».

