Για προκατάληψη κατηγορεί την ΕΕ ο τούρκος ΥΠΕΞ

Οι σχέσεις Γερμανίας – Τουρκίας αλλά και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και ο γερμανός ομόλογός του, Γιόχαν Βάντεφουλ στην Αγκυρα.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο τούρκος ΥΠΕΞ επιτέθηκε στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει να έχει προκατειλημμένη στάση έναντι της Αγκυρας. Οπως σημείωσε «αναμένουμε από την ΕΕ να εγκαταλείψει την προκατειλημμένη στάση της, η οποία είναι παγιδευμένη στους στενούς πολιτικούς υπολογισμούς ορισμένων χωρών. Ως δύο σύμμαχοι, αποδίδουμε σημασία στη στενή συνεργασία σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης. Συζητήσαμε την αναβίωση του διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων βίζας. Τα προβλήματα σχετικά με τις θεωρήσεις δεν έχουν επιλυθεί».

Προσέθεσε ακόμη ότι η Γερμανία έχει κάνει θετικές κινήσεις αναφορικά με τη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας και ΕΕ. Σημείωσε ότι είναι κρίσιμης σημασίας «η ενεργή ένταξη της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE και η ανάπτυξη κοινών έργων και σχεδίων».

Από την πλευρά του ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε την Τουρκία «αξιόπιστο και σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ», σημειώνοντας ότι είναι φυσικό «οι αμυντικές μας βιομηχανίες να συνεργάζονται στενά». «Με ποιον άλλον θα έπρεπε να συνεργαζόμαστε, αν όχι με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ;» ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάθε κράτος μπορεί να λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις, με βάση την τιμή και την ποιότητα των εξοπλιστικών του επιλογών. «Από την οπτική της Γερμανίας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτό».

Παράλληλα ο Βάντεφουλ σημείωσε ότι «η Ρωσία, η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η Συμμαχία, και ο επιθετικός της πόλεμος κατά της Ουκρανίας θα αποτελέσουν κεντρικά θέματα στην ατζέντα. Κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα».

«Για να το επιτύχουμε, πρέπει επίσης να περιορίσουμε ακόμη πιο γρήγορα τα έσοδα που τροφοδοτούν τα ρωσικά πολεμικά ταμεία. Ως εγγυήτρια της Συνθήκης του Μοντρέ, η Τουρκία φέρει άμεση ευθύνη για την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα. Επιπλέον, η Κωνσταντινούπολη είναι μια κομβική πόλη όπου θα μπορούσαν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε.

Ο ίδιος τόνισε ότι «διαπιστώνουμε πως η Ρωσία συχνά δοκιμάζει και το ΝΑΤΟ. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μην υπάρχει κλιμάκωση σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι του Πούτιν και πρέπει να εμποδίσουμε τη ροή χρημάτων στο ταμείο της Ρωσίας. Εργαζόμαστε στο 19ο πακέτο κυρώσεων. Αυτό το πακέτο κυρώσεων, πρέπει να προσπαθήσουμε να μην παρακαμφθεί από εταιρείες σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ σε διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύσουν και τα συμφέροντα και η ασφάλεια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του ο Φιντάν υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει φιλοξενήσει τρεις γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου. «Παραμένουμε αισιόδοξοι και έτοιμοι να συμβάλουμε», είπε, τονίζοντας ότι ο πόλεμος έχει παγκόσμιες επιπτώσεις, πλήττοντας την οικονομία και την ενεργειακή σταθερότητα.

LIVE: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan and his German counterpart Johann David Wadephul hold joint press conference in Ankara https://t.co/3TemDR9tjg — Anadolu English (@anadoluagency) October 17, 2025

