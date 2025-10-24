Για κακοποίηση σχεδόν 4.400 ατόμων κατηγορούνται καθολικοί ιερείς

Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν κακοποιηθεί από Καθολικούς ιερείς στην Ιταλία σε περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί από το 2020, σύμφωνα με ομάδα θυμάτων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Η ανεπίσημη καταμέτρηση της Rete l’Abuso, της μεγαλύτερης ομάδας θυμάτων κακοποίησης σε εκκλησίες στην Ιταλία, βασίζεται σε μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικές πηγές και υποθέσεις που αναφέρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ο ιδρυτής της ένωσης Φραντσέσκο Ζανάρντι. Η Rete l’Abuso δεν ανέφερε πόσο παλιά συνέβησαν οι φερόμενες περιπτώσεις κακοποίησης.

Η Καθολική Εκκλησία συγκλονίζεται εδώ και δεκαετίες από σκάνδαλα που αφορούν παιδεραστές ιερείς και την συγκάλυψη των εγκλημάτων τους. Ο Πάπας Λέων, ο οποίος συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, είπε στους νεότερους επισκόπους της Εκκλησίας να μην κρύβουν τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, έθεσε την αντιμετώπιση του ζητήματος ως προτεραιότητα της 12ετούς παπικής του θητείας, αλλά με μεικτά αποτελέσματα.

Σε μια ασυνήθιστα επικριτική έκθεση για το θέμα που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, η επιτροπή προστασίας των παιδιών του Βατικανού ανέφερε ότι μόνο 81 από τις 226 επισκοπές της Ιταλίας απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πρακτικές προστασίας που είχε συντάξει. Η Rete l’Abuso δήλωσε ότι είχε καταγράψει 1.250 ύποπτες περιπτώσεις κακοποίησης – μερικές με πολλαπλά θύματα – συμπεριλαμβανομένων 1.106 που φέρεται να διαπράχθηκαν από ιερείς, ενώ οι υπόλοιπες αποδίδονται σε μοναχές, καθηγητές θρησκευτικών, λαϊκούς εθελοντές, εκπαιδευτικούς και μέλη προσκόπων.

Η έκθεσή της περιείχε υποθέσεις που αφορούσαν 4.625 θύματα – ή επιζώντες, όπως τα αποκαλεί η ένωση – συμπεριλαμβανομένων 4.395 κακοποιημένων από ιερείς. Ακόμη σημειώνει ότι 4.451 από τα θύματα ήταν κάτω των 18 ετών και ένας σχεδόν εξίσου μεγάλος αριθμός – 4.108 – ήταν άνδρες, δήλωσε η Rete l’Abuso, προσθέτοντας ότι πέντε μοναχές, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρίες ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων.

Σύμφωνα με την ένωση, από τους 1.106 ύποπτους ιερείς, μόνο 76 υποβλήθηκαν σε εκκλησιαστικές δίκες, με 17 να έχουν τεθεί προσωρινά σε αναστολή, επτά να έχουν μετακινηθεί σε άλλες ενορίες και 18 να έχουν καθαιρεθεί ή παραιτηθεί από το ιερατικό αξίωμα. Πέντε αυτοκτόνησαν, πρόσθεσε.

