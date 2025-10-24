Για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 50χρονος που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του – είχε χτυπήσει και το παιδί του

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση βρίσκεται πλέον ο 50χρονος που, σύμφωνα με τις Αρχές, επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στη 40χρονη σύζυγό του στο Κορωπί.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα, ο οποίος του απήγγειλε και συμπληρωματική κατηγορία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και ένα από τα δύο παιδιά τους, καθώς ο ιατροδικαστής βρήκε χτυπήματα και στον 4χρονο γιο του ζευγαριού, μπροστά στα μάτια του οποίου εκτυλίχθηκε το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε το protothema.gr το παιδί φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στη μέση. Η αστυνομία προσπαθεί να προσδιορίσει αν το παιδί μπήκε στη μέση την ώρα του περιστατικού και ο 50χρονος το έσπρωξε.

Ο κατηγορούμενος προσήχθη στον εισαγγελέα χωρίς δικηγόρο και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 50χρονος κάλεσε αρχικά το Κέντρο Άμεσης Δράσης, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη γυναίκα του αιμόφυρτη στο σπίτι τους.

Επικοινώνησε, επίσης, με την ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού όπου φοιτούν τα παιδιά τους, λέγοντας πως δεν μπορεί να τα αναλάβει και ζητώντας της να μεταβεί στο σπίτι.

Η γυναίκα, που έσπευσε στο σημείο, ανέφερε ότι το σπίτι έδειχνε τακτοποιημένο, χωρίς ίχνη έντονης πάλης, πέρα από «αρκετές κηλίδες αίματος».

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί που έφτασαν εκεί ενημερώθηκαν από τον μόλις τεσσάρων ετών γιο του ζευγαριού ότι «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά», αποκαλύπτοντας έτσι τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα.

Η 40χρονη μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου παραμένουν έως ότου ληφθεί προσωρινή απόφαση για την επιμέλειά τους.

Μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν πως τρεις ημέρες πριν το περιστατικό ο 50χρονος είχε κλειδώσει τη σύζυγό του έξω από το σπίτι, μαζί με το ένα παιδί. Περιγράφουν τη γυναίκα ως εμφανώς πιεσμένη ψυχολογικά, όμως διστακτική στο να αποκαλύψει όσα βίωνε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην τοπική κοινωνία, καθώς αποκαλύφθηκε πως ο δράστης είχε συλληφθεί ξανά το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει τότε ουσιαστική προστασία της.

