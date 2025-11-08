Γεωργιάδης: Στηρίζω τα μέτρα Χρυσοχοΐδη – Προσωπική η άποψή μου για την οπλοκατοχή

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η διατύπωση της άποψης περί υιοθέτησης ενός «αμερικανικού μοντέλου» για την οπλοκατοχή στην Ελλάδα -δηλώσεις που έγιναν στον απόηχο του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια- ο Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, έσπευσε να προβεί σε κάποιες διευκρινίσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το Σάββατο, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του για την οπλοκατοχή, ξεκαθαρίζοντας ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και ότι στηρίζει τα μέτρα κατά της παράνομης οπλοκατοχής που ανακοίνωσε, την Παρασκευή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Οταν ερωτήθηκα είπα πως δεν εκφράζω κυβερνητική θέση, δεν εκφράζω κομματική θέση. Εκφράζω μια προσωπική θέση. Και πρέπει να μάθουμε να στην Ελλάδα να συζητάμε. Γιατί αν δεν μπορούμε συζητήσουμε ακόμα και την πιο τρελή ιδέα που μπορεί να έχει κάποιος, δεν μπορούμε να εξελιχτούμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Για τα μέτρα του κ. Χρυσοχοΐδη, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως είναι «ένας καταπληκτικός υπουργός και είναι πολύ σωστά τα μέτρα που ανακοίνωσε χτες. Τα στηρίζω απολύτως τα μέτρα την παράνομη οπλοκατοχή».

Στη συνέχεια, πάντως, ο υπουργός Υγείας επέμεινε στη θέση του περί νόμιμης οπλοκατοχής. Ανέφερε μάλιστα πως «η χώρα στην Ευρώπη που έχει την χαμηλότερη εγκληματικότητα είναι η Ελβετία. Ξέρετε ποια χώρα έχει την μεγαλύτερη οπλοκατοχή; Η Ελβετία. Εχει όπλο, νόμιμο ο ένας στους τέσσερις. Δεν είναι αναγκαστικός κανόνας λοιπόν ότι η οπλοκατοχή ανεβάζει την εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα ανεβαίνει για κοινωνικούς και άλλους λόγους».

Ερωτώμενος για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε: «Εχει βάλει τη νόμιμη οπλοκατοχή στο Σύνταγμά της και δεν έχουν μπορέσει να το αλλάξουν εδώ και 200 χρόνια και έχουν εκλεγεί 6-7 πρόεδροι Δημοκρατικοί και δεν έχουν βρει πλειοψηφία ούτε στο Κογκρέσο ούτε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Λέτε να είναι όλοι παλαβοί στην Αμερική;».

Επιπλέον, ο ίδιος τόνισε πως «στην παρούσα φάση είναι μια άσχετη η συζήτηση για την οπλοκατοχή γιατί δεν υπάρχει τίποτα στην πολιτική ατζέντα». «Η τραγωδία έγινε από παράνομα όπλα. Ο, τι είναι παράνομο, είμαι σφόδρα αντίθετος, όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα στηρίζω απολύτως», συνέχισε.

«Οος ο χαμός, όλες οι επιθέσεις… έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να έχει κάποιος μια προσωπική γνώμη;», διερωτήθηκε. «Αλλο πράγμα είναι το πολιτικό πρόγραμμα και άλλο πράγμα οι προσωπικές απόψεις», επέμεινε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News