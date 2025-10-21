Γεωργιάδης: Λύνουμε χρόνια προβλήματα του ΕΣΥ με το νέο νομοσχέδιο

«Το μεγάλο όραμα μας για την υγεία είναι να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων για να κάνουν τη δουλειά τους ευκολότερα», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, στη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Σημειώνεται ότι στα 110 άρθρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δαπάνης, στους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών, στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, καθώς και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στην επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας και των ιδιωτικών κλινικών.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε λοιπόν στην κριτική που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πως αντί η κυβέρνηση να φέρει μια σοβαρή και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, τελικά φέρνει μια πανσπερμία διατάξεων, που κάποιες από αυτές είναι σωστές αλλά πολλές είναι πελατειακού χαρακτήρα και είναι αποσπασματικές.

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων παρέχεται η δυνατότητα και σε επικουρικούς γιατρούς, καθώς και σε γιατρούς ΤΟΜΥ και Μονάδων Ψυχικής Υγείας, να ασκούν ιδιωτικό έργο. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα παράτασης της παραμονής στο ΕΣΥ, γιατρών που οδεύουν προς συνταξιοδότηση το 2025 και το 2026, για να καλυφθούν πιεστικές ανάγκες στα νοσοκομεία.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας εξωτερικών παραρτημάτων των νοσοκομείων του ΕΣΥ για τη στέγαση εξωτερικών ιατρείων και Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, «παρέχεται η δυνατότητα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ να εγκαθιστούν τις υπηρεσίες τους σε εξωτερικά παραρτήματα, προκειμένου να διαχειρίζονται περιστατικά που δεν απαιτούν πλήρη νοσοκομειακή υποδομή, με στόχο να αποφορτιστεί η λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε καθημερινή βάση και σε περιόδους εφημερίας».

«Δεν είναι το νομοσχέδιο που έφτιαξε ο Γεωργιάδης. Μιλάγαμε επί σειρά μηνών με όλους τους εμπλεκόμενους στην υγεία, μας εξηγούσε ο κάθε κλάδος ποια είναι τα αιτήματά τους, που τα ζητάνε από τους υπουργούς Υγείας δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια. Τα βάλαμε σε μια σειρά και έχουμε κάνει το νομοσχέδιο», είπε ο υπουργός Υγείας και σημείωσε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού είναι «ρυθμίσεις αυτονόητες».

Ο κ. Γεωργιάδης ήταν δηκτικός και στην συνολική κριτική περί συστηματικής απαξίωσης του ΕΣΥ από την κυβέρνηση: «Ξέρετε κάτι; Αυτή η κασέτα που παίζεται αρχίζει να έχει κάθε μέρα ολοένα και μικρότερο ακροατήριο. Γιατί βλέπετε πάρα πολύ καθαρά ότι και στις δημοσκοπήσεις η υγεία, ως θέμα, πέφτει και τα ηλεκτρονικά ραντεβού που εφαρμόσαμε πάνε μια χαρά. Πρέπει να ενημερώσω το Σώμα ότι με το 1566 κλείστηκαν μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν κλεισθεί 600.000 ραντεβού, 400.000 μόνο σε νοσοκομεία». Το 1566, πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας, αφαίρεσε την δουλειά των ιδιωτικών εταιρειών με τα τετραψήφια νούμερα. «Τα δωρεάν ραντεβού στα νοσοκομεία και τα δωρεάν ραντεβού σε γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, αποτελούν δώρο στους ιδιώτες; Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει από εσάς, με απλά λόγια για να το καταλάβω;», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

