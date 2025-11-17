Γεωργία: «Στο κόκκινο» οι σχέσεις με την ΕΕ

Η Γεωργία σχεδιάζει να καταργήσει σώμα κατά της διαφθοράς που είχε δημιουργηθεί ύστερα από σύσταση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, καθώς αυξάνεται η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Τμπιλίσι και Βρυξελλών.

Η χώρα του Νότιου Καυκάσου εξασφάλισε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας τον Οκτώβριο του 2023, αλλά οι Βρυξέλλες κατηγόρησαν τη Γεωργία αυτό τον μήνα «για σοβαρή οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας» και δήλωσαν ότι τώρα τη θεωρούν υποψήφια χώρα μόνο «κατ’ όνομα».

Ανακοινώνοντας το σχέδιο για κατάργηση του Γραφείου Κατά της Διαφθοράς, ο πρόεδρος της Βουλής, Σάλβα Παπουασβίλι, υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Ονειρο, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι στόχος είναι η «καλύτερη αξιοποίηση των κρατικών πόρων».

«Ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων με την κυβέρνηση, διαμορφώθηκε η κοινή άποψη ότι αυτή η λειτουργία ταιριάζει καλύτερα στο Κρατικό Ελεγκτικό Γραφείο εντός του συνταγματικού πλαισίου της δημόσιας διακυβέρνησης, ως ανώτερο και πιο ανεξάρτητο συνταγματικό σώμα», δήλωσε.

Ο Παπουασβίλι δήλωσε ότι η υπηρεσία αυτή θα συγχωνευθεί με το Κρατικό Ελεγκτικό Γραφείο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interpress.

Η υπηρεσία, που συστήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στο πλαίσιο της προσπάθειας της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ, ήταν επιφορτισμένη μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη σχεδίων κατά της διαφθοράς, την ενίσχυση της προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και την εποπτεία της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων.

Μια ομάδα 50 και πλέον γεωργιανών μη κυβερνητικών οργανισμών δήλωσαν σε ανοικτή επιστολή τους την περασμένη εβδομάδα ότι το Γραφείο Κατά της Διαφθοράς αποτυγχάνει στο έργο του και ότι «χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη δίωξη ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών».

Επικριτές του Γεωργιανού Ονείρου δηλώνουν ότι αυτό έχει γίνει περισσότερο αυταρχικό από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. Το κυβερνών κόμμα ανέστειλε πέρυσι τις ενταξιακές συνομιλίες της Γεωργίας με την ΕΕ, αν και υποστηρίζει ότι συνεχίζει να επιθυμεί να γίνει μέλος της Ένωσης.

Το Γεωργιανό Όνειρο έχει λάβει σκληρά μέτρα κατά πολιτικών της αντιπολίτευσης, φυλακίζοντας αρκετούς από αυτούς, ενώ η αστυνομία έχει αυξήσει τις συλλήψεις διαδηλωτών που συμμετέχουν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Τον περασμένο μήνα, το κυβερνών κόμμα άφησε να εννοηθεί ότι σύντομα θα προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο με στόχο να τεθούν εκτός νόμου τα τρία βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι θέτουν «πραγματική απειλή στη συνταγματική τάξη».

