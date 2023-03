Γεωργία: Η κυβέρνηση αποσύρει το «ρωσικό» νομοσχέδιο για τους «ξένους πράκτορες»

Δύο νύχτες σφοδρών και βίαιων διαδηλώσεων στην Τυφλίδα ανάγκασαν την κυβέρνηση της Γεωργίας να αναδιπλωθεί: Το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Ονειρο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποσύρει το επίμαχο νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων» εν μέσω επικρίσεων ότι το εν λόγω νομοσχέδιο είναι εμπνευσμένο από έναν παρόμοιο ρωσικό νόμο και αντιπροσωπεύει μια στροφή της χώρας προς τον αυταρχισμό.

Το Γεωργιανό Oνειρο, γράφει ο Telegraph, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το νομοσχέδιο «παρουσιάστηκε με παραπλανητικό τρόπο» προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει δημόσιες διαβουλεύσεις για να «εξηγήσει καλύτερα» τον σκοπό του νόμου μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του.

Ως δικαιολογία για αυτήν την απόφαση έφερε την ανάγκη «μείωσης της αντιπαράθεσης» στην κοινωνία.

Το νομοσχέδιο απαιτούσε από τις γεωργιανές οργανώσεις, που λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, να καταχωρίζονται ως «ξένοι πράκτορες» ή διαφορετικά να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα.

Το κοινοβούλιο έδωσε την αρχική έγκρισή του την περασμένη Τρίτη, όμως δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια έξω από αυτό, σκηνικό που επαναλήφθηκε και την Τετάρτη.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και νερού και προχώρησε σε πολλές συλλήψεις.

Η 16χρονη Ελένε Κσοβρέλι που βρέθηκε στις διαδηλώσεις, δήλωσε ότι οι Γεωργιανοί δεν θέλουν να βλέπουν το μέλλον τους να απειλείται. «Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς (σ.σ. στην κυβέρνηση) να θέσουν τη Ρωσία σε ρόλο ρυθμιστή του μέλλοντός μας» είπε στο AFP. «Εμείς, οι νέοι άνθρωποι, είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε ό,τι έχουμε».

Ενας άλλος διαδηλωτής, η 72χρονη Αζα Αχβλεντιάνι αποκάλεσε την κυβέρνηση «χαζή». «Ξέρω τι συμβαίνει στη Μόσχα. Σταματούν οποιονδήποτε και του κάνουν ό,τι θέλουν. Νομίζω ότι η γεωργιανή κυβέρνηση θέλει να κάνει το ίδιο» υποστήριξε.

Woman holding an EU flag facing water cannon by herself. Happening now in #Tbilisi. Georgian people are out in the streets to defend the country’s European future amid ruling party’s adoption of Russian foreign agent law.

Georgia’s future will be European. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/7sYqAUfmBw

— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 7, 2023