Γεύμα Μητσοτάκη με τους ηγέτες της ΕΕ – Οι μαραθώνιες διαβουλεύσεις και τα τετ α τετ με Μακρόν και Μέρκελ

Ηταν λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος) όταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, και τους ομολόγους του της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, του Βελγίου, Σόφι Βίλμες και του Λουξεμβούργου Χαβιέ Μπέτελ, συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στα γραφεία της ισπανικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας, για μια επιμέρους συζήτηση σχετικά με τον δυσεπίλυτο «γρίφο» του Προϋπολογισμού της ΕΕ την επταετία 2021-2027.

«Συζητήσεις με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον και την ευημερία των πολιτών μας», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter.

In discussions with the leaders of France, Germany, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain and Belgium on the #EUBudget. We need a budget that addresses the problems EU countries face and supports the ambitious goals we have set for the future and prosperity of our citizens. #EUCO pic.twitter.com/0G3zHk30P7

