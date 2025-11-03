Γερουλάνος: Οφείλουμε να ανοιχτούμε στην κοινωνία

Με ανοιχτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο μητρώο θα πρέπει να γίνει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπως τόνισε ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος κατά την τοποθέτηση του στη συνεδρίαση της ΠΓ της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη «από μια έκρηξη δημοκρατίας που θα περάσει το μήνυμα παντού ότι είμαστε ένα κράτος που βάζει τον πολίτη πρώτο. Ο,τι όμως λέμε με λόγια για το αύριο της Πατρίδας πρέπει να το υποστηρίξουμε σήμερα με τις πράξεις μας στο κόμμα. Οφείλουμε να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Αυτή άλλωστε είναι η δύναμή μας: Οταν εννοούμε αυτά που λέμε, και αυτά που λέμε, τα εννοούμε».

Ζήτησε:

• Ανοιχτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο.

• Αξιοποίηση κάθε αιρετού στελέχους.

• Ανοικτό δημοκρατικό προσκλητήριο σε κάθε προοδευτικό πολίτη.

• Σύγχρονη λειτουργία των οργάνων και των οργανώσεων.

Παράλληλα σημείωσε ότι το Συνέδριο θα πρέπει να ασχοληθεί με θέματα που «καίνε» την κοινωνία. Σε αυτά συγκαταλέγονται:

«α) Θέματα που θα έρθουν στο προσκήνιο από τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

β) Πρόταση για τον εκλογικό νόμο, τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τον ρόλο του βουλευτή.

γ) Κείμενο θέσεων το οποίο να συνδέσει το όραμα του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις του προέδρου στην τελευταία ΔΕΘ.

Ο κ. Γερουλάνος επεσήμανε ακόμη ότι «έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News