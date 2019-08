Γερμανός πρεσβευτής στην Αθήνα: «Η Ελλάδα περήφανη για την ιστορία της, η Γερμανία αισθάνεται ντροπή»

Με ένα διαφορετικό βίντεο θέλησε να συστηθεί μέσω Twitter ο νέος γερμανός πρεσβευτής στην Ελλάδα, Ερνστ Ράιχελ και δεν δίστασε να μιλήσει για την «ντροπή που αισθάνεται η Γερμανία για τα δεινά που προκάλεσε» στην Ευρώπη.

Ο κ. Ράιχελ στο δίλεπτο βίντεο δηλώνει ενθουσιασμένος, τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του, για την υποδοχή του από τους Έλληνες, αλλά και για τον τρόπο με το οποίο Ελλάδα και Γερμανία μπορούν να συνεργαστούν για το μέλλον της Ευρώπης.

«Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη για την ιστορία της. Αντίθετα, η Γερμανία αισθάνεται ντροπή για τον τρόμο και τα δεινά που σκόρπισε στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς οι Γερμανοί έχουμε χρέος να μην το λησμονούμε αυτό ποτέ. (…) Είναι στο χέρι μας όμως να φτιάξουμε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον», λέει μεταξύ άλλων ο Ερνστ Ράιχελ.

A video to present myself and to explain the philosophy with which I intend to represent Germany in Greece 🇬🇷🇩🇪🇪🇺 https://t.co/L9temOtOCN

— Ernst Reichel (@ReichelErnst) August 23, 2019