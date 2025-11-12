Γερμανός έφτιαξε στο darkweb «λίστα θανάτου» πολιτικών

Περίεργη υπόθεση διερευνούν οι γερμανικές διωκτικές αρχές ύστερα από τη σύλληψη, την περασμένη Τρίτη, ενός άνδρα κατονομαζόμενου ως Μάρτιν Σ., ηλικίας 49 ετών, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα (πολωνική και γερμανική). Ο εν λόγω, μέλος της γνωστής στις γερμανικές αρχές «αντικαθεστωτικής» ομάδας Reichsbürgerbewegung ή απλώς Reichsbürger, συνελήφθη στο Ντόρτμουντ σε ειδική αστυνομική επιχείρηση, κατόπιν πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη ομάδα αμφισβητεί την κυριαρχία της μεταπολεμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και, συνεπώς, τις εξουσίες της, ιδίως όσον αφορά το σύστημα Δικαιοσύνης. Ετσι, τα μέλη της αρνούνται να πληρώσουν φόρους, πρόστιμα, κ.λπ. Από ιδεολογικής απόψεως δεν είναι συμπαγής πολιτική οντότητα, αφού στα μέλη της περιλαμβάνονται μοναρχικά στοιχεία, δεξιοί εξτρεμιστές, περιθωριακοί, κ.ά., ωστόσο το γερμανικό κράτος την καταχωρίζει στην Ακροδεξιά.

Ο Μάριν Σ. είχε στήσει στο λεγόμενο «σκοτεινό web» πλατφόρμα που ζητούσε συνδρομή σε κρυπτονομίσματα με σκοπό τη δολοφονία πολιτικών! Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε λίστα υποψηφίων θυμάτων στην οποία περιλαμβάνονται ο νυν καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, οι πρώην καγκελάριοι Ολαφ Σολτς και Ανγκελα Μέρκελ και πλειάδα υπουργών τους. Η πλατφόρμα του Μάρτιν Σ. ονομαζόταν «Assassination Politics».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει τώρα ο συλληφθείς είναι σοβαρότατες και αφορούν τρομοκρατία, υποκίνηση βίας που απειλεί την κρατική ασφάλεια και διάδοση ευαίσθητων δεδομένων ατόμων τα οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο εξετέθησαν σε μεγάλο κίνδυνο. Επιπλέον ο Μάρτιν Σ. κατηγορείται ότι ο ίδιος κατήρτισε τη συγκεκριμένη λίστα θανάτου.

Επίσης, οι διωκτικές αρχές κατηγορούν τον συλληφθέντα ότι ανήρτησε στην πλατφόρμα του και οδηγίες περί κατασκευής εκρηκτικών για επιθέσεις. Η «λογική» του όλου εγχειρήματος, πάντως, αποδεικνύει την πολιτικά αστοιχείωτη φύση του δράστη ή των συνεργών του: πρώτα συλλέγουμε τα κεφάλαια και κατόπιν προσλαμβάνουμε επαγγελματίες δολοφόνους για να σκοτώσουν τους πολιτικούς…

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν η γερμανική αστυνομία είχε συλλάβει αρκετά άτομα της Reichsbürger με την κατηγορία ότι «σχεδίαζαν πραξικόπημα» με ένοπλες επιθέσεις και εισβολή στη Βουλή. Τότε ως «εγκέφαλοι» εκείνου του σχεδίου είχαν συλληφθεί ένας «πρίγκιπας» 71 ετών και ένας πρώην κομάντο 69 ετών.

