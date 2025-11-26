Γερμανοί αρχειονόμοι ενώνουν ακόμη τα κομμάτια σκισμένων αρχείων της Στάζι

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας, το παρελθόν της Στάζι εξακολουθεί να «κολλάει» στα χέρια γερμανών αρχειονόμων, οι οποίοι συνεχίζουν μια από τις πιο επίπονες και χρονοβόρες εργασίες αποκατάστασης εγγράφων που έχει επιχειρηθεί ποτέ: τη χειρωνακτική ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων αρχείων της μυστικής αστυνομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.

Τα Ομοσπονδιακά Αρχεία ανακοίνωσαν ότι, παρά τις τεχνολογικές προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών, η συναρμολόγηση των αρχείων που σκίστηκαν όταν κατέρρευσε το κομμουνιστικό καθεστώς εξακολουθεί να γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, φύλλο-φύλλο, κομμάτι-κομμάτι.

Είναι μια εργασία που απαιτεί σχολαστικότητα, υπομονή και μια σχεδόν αρχαιολογική προσοχή στη λεπτομέρεια, σύμφωνα με δημοσίευμα του dpa, το οποίο μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά την ειρηνική επανάσταση του 1989-90, οι αξιωματούχοι της Στάζι έσκισαν εκατομμύρια σελίδες, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν ίχνη δεκαετιών παρακολούθησης και καταστολής. Εκτοτε το προσωπικό των αρχείων επιχειρεί να επαναφέρει αυτά τα θραύσματα στην αρχική τους μορφή.

Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τα Ομοσπονδιακά Αρχεία, έχουν συναρμολογηθεί χειρωνακτικά 23.000 φύλλα.

Συνολικά 1,73 εκατομμύρια φύλλα από 600 κοντέινερ έχουν αποκατασταθεί όλα αυτά τα χρόνια. Oμως το μέγεθος της δουλειάς παραμένει τεράστιο: συνολικά 15.400 κοντέινερ με αποκόμματα έχουν αποθηκευτεί, και μόλις περίπου δέκα αρχειονόμοι εργάζονται σήμερα για την ανάσυρσή τους.

Η ψηφιακή ελπίδα που γεννήθηκε το 2007, όταν ξεκίνησε μια προσπάθεια εικονικής ανασυγκρότησης μέσω τεχνολογίας, έσβησε το 2023. Το σύστημα, όπως κατέληξαν τα Ομοσπονδιακά Αρχεία, δεν ήταν κατάλληλο για μια διαδικασία τέτοιας κλίμακας και πολυπλοκότητας. Από τα μέσα του 2023 έχουν ξεκινήσει νέες συζητήσεις με εταιρείες και πανεπιστήμια για μια πιθανή ανανεωμένη τεχνολογική προσέγγιση, ωστόσο τα απαιτούμενα κονδύλια δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό.

Παρά τα εμπόδια, το ενδιαφέρον για τα αρχεία της Στάζι παραμένει ισχυρό. Τα έγγραφα αυτά, συχνά γεμάτα λεπτομέρειες για επιχειρήσεις παρακολούθησης αλλά και με ονόματα πληροφοριοδοτών, εξακολουθούν να προσελκύουν αιτήματα πολιτών που αναζητούν απαντήσεις για το δικό τους ή το οικογενειακό τους παρελθόν. Το 2022 καταγράφηκαν περίπου 29.000 αιτήματα πρόσβασης, το 2023 περίπου 30.700, ενώ το 2024 ο αριθμός τους έφτασε τα 28.600.

Από το 1991, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τα αρχεία της Στάζι, έχουν υποβληθεί περίπου 3,5 εκατομμύρια αιτήματα. Κάθε ένα από αυτά τεκμηριώνει ότι, όσο κι αν προσπαθεί κανείς να θάψει την Ιστορία, πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που επιμένουν να την ανασύρουν, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί να κολλήσουν ένα-ένα τα κομμάτια της.

