221
Φωτογραφία εποχής μετά τη Σφαγή του Διστόμου | ΑΠΕ/ΑΝΑ/PHOTO SHOP DIGITAL/ΝΙΚΟΣ ΑΞΕΛΗΣ
Ελλάδα

Γερμανικές αποζημιώσεις: Νέο εξώδικο για εκτέλεση απόφασης του 1997

Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων επανέρχεται στο προσκήνιο τριάντα χρόνια μετά την έκδοση πρωτόδικης απόφασης και 25 χρόνια μετά από την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου για το θέμα

Protagon Team Protagon Team 30 Νοεμβρίου 2025, 18:44
Φωτογραφία εποχής μετά τη Σφαγή του Διστόμου
|ΑΠΕ/ΑΝΑ/PHOTO SHOP DIGITAL/ΝΙΚΟΣ ΑΞΕΛΗΣ
Ελλάδα

Γερμανικές αποζημιώσεις: Νέο εξώδικο για εκτέλεση απόφασης του 1997

Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων επανέρχεται στο προσκήνιο τριάντα χρόνια μετά την έκδοση πρωτόδικης απόφασης και 25 χρόνια μετά από την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου για το θέμα

Protagon Team Protagon Team 30 Νοεμβρίου 2025, 18:44

Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων επαναφέρει η πληρεξούσια δικηγόρος των κληρονόμων δύο επιζώντων της σφαγής του Διστόμου, με εξώδικη αίτησή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Η δικηγόρος επανέρχεται στο αίτημα για την εκτέλεση της απόφασης 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει, αποζημιώσεις στους ενάγοντες για την εν λόγω σφαγή.

«Παρά το αμετάκλητο της αποφάσεως με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του γερμανικού Δημοσίου, τούτο ουδέποτε εξεδήλωσε την πρόθεση εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού, το οποίο σήμερα έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, λόγω των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας. Αντιθέτως έσπευσε, καταδολιευτικά, να εκποιήσει ή και να θέσει υπό διπλωματική προστασία συγκεκριμένα ακίνητα ιδιοκτησίας του», αναφέρεται στο εξώδικο.

Οπως επισημαίνεται στο εξώδικο, η δικαστική απόφαση, προκειμένου να εκτελεστεί, προϋποθέτει άδεια του υπουργού Δικαιοσύνης, όπως υπαγορεύει το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για τον λόγο αυτόν, με την εξώδικη δήλωση ζητείται «να χορηγηθεί στους κληρονόμους άδεια για να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γερμανικού Δημοσίου επί των, ήθελε ακόμη βρεθούν σε ελληνικό έδαφος, περιουσιακών του στοιχείων και να καταργηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα στους, ελάχιστους πλέον, επιζώντες των θηριωδιών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και σε όλους του Έλληνες, πως η Ελληνική Πολιτεία δεν παρέχει, ούτε καν ακούσια, προνομιακή ασυλία σε αλλοδαπό δημόσιο, απαγορεύοντας την κατά αυτού εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».

 

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...

  • Οι λέξεις του 2025, Μέρος Α’
    Λένα Παπαδημητρίου
  • Σαντορίνη: Νέο πολεοδομικό σχέδιο με μηδενική δόμηση
    Protagon Team
  • Τι κάνει τους λαούς ευτυχισμένους;
    Protagon Team
  • Τα drones του… 1849 και το τείχος της Ευρώπης
    Protagon Team