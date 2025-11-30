Γερμανικές αποζημιώσεις: Νέο εξώδικο για εκτέλεση απόφασης του 1997

Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων επαναφέρει η πληρεξούσια δικηγόρος των κληρονόμων δύο επιζώντων της σφαγής του Διστόμου, με εξώδικη αίτησή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Η δικηγόρος επανέρχεται στο αίτημα για την εκτέλεση της απόφασης 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει, αποζημιώσεις στους ενάγοντες για την εν λόγω σφαγή.

«Παρά το αμετάκλητο της αποφάσεως με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του γερμανικού Δημοσίου, τούτο ουδέποτε εξεδήλωσε την πρόθεση εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού, το οποίο σήμερα έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, λόγω των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας. Αντιθέτως έσπευσε, καταδολιευτικά, να εκποιήσει ή και να θέσει υπό διπλωματική προστασία συγκεκριμένα ακίνητα ιδιοκτησίας του», αναφέρεται στο εξώδικο.

Οπως επισημαίνεται στο εξώδικο, η δικαστική απόφαση, προκειμένου να εκτελεστεί, προϋποθέτει άδεια του υπουργού Δικαιοσύνης, όπως υπαγορεύει το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για τον λόγο αυτόν, με την εξώδικη δήλωση ζητείται «να χορηγηθεί στους κληρονόμους άδεια για να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γερμανικού Δημοσίου επί των, ήθελε ακόμη βρεθούν σε ελληνικό έδαφος, περιουσιακών του στοιχείων και να καταργηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα στους, ελάχιστους πλέον, επιζώντες των θηριωδιών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και σε όλους του Έλληνες, πως η Ελληνική Πολιτεία δεν παρέχει, ούτε καν ακούσια, προνομιακή ασυλία σε αλλοδαπό δημόσιο, απαγορεύοντας την κατά αυτού εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».

