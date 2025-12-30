Γερμανία: Θεαματικό ριφιφί σε τράπεζα στο Γκελζενκίρχεν, με λεία 30 εκατ. ευρώ

Σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά η αστυνομία τη λεία θεαματικής διάρρηξης σε υποκατάστημα της τράπεζας Sparkasse στο Γκελζενκίρχεν, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «ριφιφί», έφτασαν στο θησαυροφυλάκιο και άδειασαν εκατοντάδες θυρίδες. Το πρωί της Τετάρτης, δεκάδες πελάτες της τράπεζας συγκεντρώθηκαν στο υποκατάστημα, απαιτώντας αποζημιώσεις για τις απώλειές τους.

Die bestohlenen Kunden der #Sparkasse Gelsenkirchen Buer führen gerade vor wie ein #BankRun aussieht. Und die Sparkasse führt vor, wie #Verantwortungslosigkeit aussieht. Merke:

Im Notfall lässt eine Bank ihre Kunden einfach im Regen stehen. Das war 1929 so, das ist 2025 so. pic.twitter.com/bbj6eMh5BO — Dr. David Lütke (@DrLuetke) December 30, 2025

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των Αρχών, παραμένει ασαφές το πότε ακριβώς σημειώθηκε η διάρρηξη, καθώς το περιστατικό αποκαλύφθηκε μόλις χθες. Πυροσβέστες κλήθηκαν να ερευνήσουν το κτήριο έπειτα από ενεργοποίηση ανιχνευτή καπνού, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό της διάρρηξης.

Οπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, οι διαρρήκτες εισήλθαν στο υποκατάστημα μέσω παρακείμενου χώρου στάθμευσης.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδρομή που ακολούθησαν περνούσε από πολλές πόρτες και κατέληγε σε δωμάτιο φύλαξης αρχείου. Εκεί, με τη χρήση ειδικού τρυπανιού, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα μεταξύ των Χριστουγέννων και του περασμένου Σαββατοκύριακου. Βίντεο από το πάρκινγκ καταγράφουν ένα μαύρο Audi RS 6 να αποχωρεί νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με τους επιβαίνοντες να φορούν μάσκες. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ήταν κλεμμένη από αυτοκίνητο στο Ανόβερο.

«Η διάρρηξη εκτελέστηκε πραγματικά με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Οι δράστες πρέπει να γνώριζαν άριστα το αντικείμενο, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση. Δεν μπορεί κανείς να προμηθευτεί εύκολα ένα τρυπάνι σαν αυτό που χρησιμοποιήθηκε, ενώ και ο χειρισμός του απαιτεί μεγάλη εμπειρία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε πιθανότατα από τη σκόνη που προκάλεσε το τρυπάνι, παρά το γεγονός ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποσότητα νερού για να την περιορίσουν.

Tumulte nach Tresor-Einbruch!: Polizei muss Sparkasse vor wütenden Kunden schützen. Ich sehe einen besonders wütenden Kunden aus dem üblichen Umfeld. Frage, was hat gerade er in einem Tresorraum versteckt?#Massenmigration pic.twitter.com/FnCIyRPi4X — Dr.Contra (@dr_contraX) December 29, 2025

Ο ακριβής προσδιορισμός της λείας αναμένεται να απαιτήσει σημαντικό χρόνο. Εκπρόσωπος της τράπεζας εξήγησε ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των περίπου 3.200 θυρίδων που παραβιάστηκαν.

Κάθε θυρίδα είναι ασφαλισμένη για ποσό τουλάχιστον 10.300 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι, θεωρητικά, οι συνολικές ασφαλιστικές απαιτήσεις θα μπορούσαν να φθάσουν έως και τα 33,9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα BILD.

