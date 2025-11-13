Γερμανία: Συμφωνία για τη στρατιωτική θητεία

Σε συμφωνία για την στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, φέρονται να κατέληξαν τη νύχτα τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD), έπειτα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις, οι οποίες ανέδειξαν και τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η θητεία θα παραμείνει κατά βάση εθελοντική, αλλά με στοιχεία υποχρεωτικότητας,

Συγκεκριμένα, στο εξής, όλοι οι 18χρονοι θα συμπληρώνουν το ειδικό ερωτηματολόγιο και θα περνούν από ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να καταρτιστούν κατάλογοι επιλέξιμων ανδρών.

Από τους καταλόγους αυτούς, θα προέρχονται κατόπιν με κλήρωση οι υποχρεωτικώς στρατεύσιμοι, σε περίπτωση που η Μπούντεσταγκ κρίνει ότι οι εθελοντές δεν επαρκούν για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.

Από την αρχική πρόταση του υπουργού Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) φαίνεται ότι έχει αφαιρεθεί το στοιχείο της «διπλής κλήρωσης», σύμφωνα με την οποία θα υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις μόνο όσοι 18χρονοι κληρώνονταν.

Από το πρωί της Πέμπτης, ενημερώνονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κυβερνητικών κομμάτων, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε σε μία δύσκολη περίοδο για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς μόνο το 18% των Γερμανών θέλει να τον ξαναδεί υποψήφιο για τη θέση.

