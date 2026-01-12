Γερμανία: Σχέδια για «καλάθι του νοικοκυριού», κατά το ελληνικό πρότυπο

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ανοίγει στο Βερολίνο η «Πράσινη Εβδομάδα», η μεγαλύτερη έκθεση αγροτικών προϊόντων στον κόσμο, σε μια συγκυρία έντονων αναταράξεων για τον αγροδιατροφικό τομέα της Γερμανίας.

Την ώρα που οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχονται να πωλούν τα προϊόντα τους σε ολοένα και χαμηλότερες τιμές, οι καταναλωτές βλέπουν το κόστος των τροφίμων να εκτοξεύεται στα ράφια των σουπερμάρκετ.

Ο πρόεδρος του γερμανικού Συνδέσμου Αγροτών, Γιόαχιμ Ρουκβίντ, περιγράφει την κατάσταση ως «εν μέρει καταστροφική σε πολλούς τομείς της αγροτικής παραγωγής», μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post.

Την ίδια στιγμή, η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται, καθώς τα βασικά αγαθά γίνονται όλο και πιο απρόσιτα για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες (SPD) αναλαμβάνουν πρωτοβουλία με στόχο τη σταθεροποίηση και συγκράτηση των τιμών, προτείνοντας την εφαρμογή ενός «γερμανικού καλαθιού του νοικοκυριού», όπως μετέδωσε η Deutsche Welle.

Κατά το πρότυπο της ελληνικής πρακτικής, οι αλυσίδες λιανικής θα μπορούσαν, σε εθελοντική βάση, να προσφέρουν «ένα καλάθι βασικών τροφίμων σε προσιτές και σταθερές τιμές, που θα παράγονται στη Γερμανία και θα καλύπτουν όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων», σύμφωνα με το σχέδιο του SPD που βρίσκεται στη διάθεση της Rheinische Post.

Στόχος είναι η άμεση ανακούφιση των καταναλωτών και η διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά τρόφιμα.

«Απομένουν χρήματα για φρούτα και κρέας;»

Η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Εσρα Λίμπαχερ, επισημαίνει ότι οι τιμές των τροφίμων στη Γερμανία έχουν αυξηθεί περίπου κατά 33% από το 2020.

Παράλληλα, πρόσφατη έρευνα των γερμανικών υπηρεσιών προστασίας καταναλωτών δείχνει πως τα ψώνια στο σουπερμάρκετ έχουν γίνει αισθητά ακριβότερα, ασκώντας τεράστια πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται στο τέλος του μήνα αν θα τους μείνουν χρήματα για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, για βούτυρο ή έστω περιστασιακά για κρέας ή ψάρι. Αυτό πρέπει να αλλάξει», τονίζει.

Στο στόχαστρο οι παραπλανητικές συσκευασίες

Το SPD προτείνει επίσης αυστηρότερη αντιμετώπιση των παραπλανητικών πρακτικών στα ράφια των σουπερμάρκετ.

«Οι κρυφές αυξήσεις τιμών μέσω μικρότερης ποσότητας ή υποβάθμισης της ποιότητας στο ίδιο κόστος εξοργίζουν τους καταναλωτές», σημειώνουν οι Σοσιαλδημοκράτες.

Ηδη στη συμφωνία διακυβέρνησης μεταξύ Χριστιανικής Ενωσης και SPD γίνεται αναφορά στην ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τέτοιες πρακτικές. Για τον λόγο αυτό, το SPD επιδιώκει την καθιέρωση υποχρεωτικής σήμανσης στις συσκευασίες και εξετάζει ρυθμίσεις βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Δίκαιες τιμές για αγρότες και καταναλωτές

Παράλληλα, οι Σοσιαλδημοκράτες εισηγούνται τη δημιουργία μιας κρατικής υπηρεσίας παρακολούθησης τιμών, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων μηχανισμών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στη διαμόρφωση των τιμών «από το χωράφι στο ράφι», καθώς και η έγκαιρη ανίχνευση στρεβλώσεων στην αγορά.

Η Εσρα Λίμπαχερ υπογραμμίζει ότι «οι αγρότες χρειάζονται δίκαιες τιμές, όχι απλώς τις χαμηλότερες», διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη για προσιτές τιμές για τους καταναλωτές.

«Οι αρμόδιες Αρχές πρέπει να εγγυηθούν και τα δύο», καταλήγει.

