Γερμανία: Οχημα έπεσε σε πεζούς στο Μάνχαϊμ

Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Μάνχαϊμ της δυτικής Γερμανίας, αφού αυτοκίνητο φέρεται να χτύπησε πλήθος πεζών σε πολυσύχναστη αγορά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν 25 τραυματίες.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μάνχαϊμ ενεργοποίησε το σχέδιο «αντιμετώπισης καταστροφών», ενώ αναβλήθηκαν επεμβάσεις που μπορούσαν να περιμένουν, προκειμένου να παραμείνουν διαθέσιμες χειρουργικές αίθουσες.

Οκτώ ομάδες αντιμετώπισης τραύματος, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα.

Η γερμανική Bild αναφέρει ότι το αυτοκίνητο ήταν ένα μαύρο SUV.

Στον επίσημο λογαριασμό της πόλης στο X αναρτήθηκε ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξης «μεγάλης κλίμακας» αστυνομική επιχείρηση και καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από το κέντρο της πόλης και από πολυσύχναστα μέρη.

Η αστυνομική επιχείρηση είναι ακόμη σε εξέλιξη

🇩🇪 Police have cordoned off Mannheim’s city center following an incident where a car was rammed into a crowd, resulting in numerous casualties.

Eyewitnesses report that debris is strewn across the scene, with at least one body covered by a tarp.#mannheim https://t.co/M9uRr2QAE1 pic.twitter.com/3FdthyNPjg

— The Global Beacon (@globalbeaconn) March 3, 2025