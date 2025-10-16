Γερμανία: Κόντρες εντός κυβέρνησης για την υποχρεωτική στράτευση

Διαφορετικές θέσεις αναφορικά με το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στράτευσης έχουν τα κόμματα της συγκυβέρνησης στη Γερμανία, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια της χώρας του, καθώς «η Γερμανία δεν απειλεί, αλλά απειλείται. Αυτή που απειλεί τη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ είναι η Ρωσία».

Στην ολομέλεια της γερμανικής βουλής τέθηκε για μια πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο για τη νέα στρατιωτική θητεία στη χώρα, με τη σφραγίδα του δημοφιλέστερου γερμανού πολιτικού, του Σοσιαλδημοκράτη υπ. Αμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Η Γερμανία χρειάζεται άμεσα 60.000 στρατιώτες για να καλύψει τις νατοϊκές ανάγκες, διαμηνύει ο Μπόρις Πιστόριους. Η πρόταση Πιστόριους προβλέπει ένα εθελοντικό μοντέλο στράτευσης, βάσει όμως ενός υποχρεωτικού ερωτηματολογίου που θα αποστέλλεται σε όλους τους νέους σε ηλικία στράτευσης και δυνητικά και σε γυναίκες.

Αυτό που προτείνει τώρα η Χριστιανική Ενωση και στο οποίο διαφωνεί επί της αρχής ο Μπόρις Πιστόριους είναι η εισαγωγή υποχρεωτικής κλήρωσης, εάν δεν συγκεκτρωθεί επαρκής αριθμός νεοσύλλεκτων σε εθελοντική βάση.

Ηδη εξαιτίας των διαφωνιών στους κόλπους της κυβέρνησης αναβλήθηκε συνέντευξη Τύπου που επρόκειτο να δώσουν αυτή την εβδομάδα οι συγκυβερνώντες πριν από την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου στη βουλή, κάτι που σχολιάστηκε έντονα από την αντιπολίτευση ως δείγμα τριγμών στο κυβερνητικό πεδίο.

Ως προς τον ίδιο τον Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι η εθελοντική βάση δεν επαρκεί προς το παρόν για να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Αρκετά στελέχη της Χριστιανικής Ενωσης τάσσονται επίσης υπέρ μιας «καθαρής» επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης στη Γερμανία – που είχε καταργηθεί το 2011 από την Ανγκελα Μέρκελ.

Την ίδια ώρα, βάσει δημοσκοπήσεων, η συντριπτική πλειονότητα των νέων στη Γερμανία είναι επιφυλακτικοί έως αρνητικοί στην επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας (σύμφωνα μάλιστα με την YouGov το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 65%), γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τις αποφάσεις στη Γερμανία για το θέμα.

Οι διαφωνίες πάντως προκάλεσαν ακόμα και την παρέμβαση του γερμανού προέδρου Φρανκ-Bάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος μιλώντας στο δίκτυο SWR εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο το σύστημα της κλήρωσης για την επιλογή των νεοσύλλεκτων θα είναι βιώσιμο, καλώντας τα κόμματα της κυβέρνησης να επιλύσουν άμεσα το ζήτημα και επιρρίπτοντάς τους όμως συγχρόνως «επικοινωνιακά λάθη».

