«Γερμανία κατά Ζαλούζνι για το σαμποτάζ στον Nord Stream 2»

Σύμφωνα με την Wall Street Journal η έρευνα για το σαμποτάζ στον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίος θα συνέδεε τη Ρωσία με τη Γερμανία, έδειξε ότι οι υποψίες αφορούν μόνο ένα άτομο, τον τότε ανώτατο διοικητή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Βαλέρι Ζαλούζνι. Το αμερικανικό μέσο υποστηρίζει ότι ο στρατηγός ενήργησε αυτοβούλως, παρά την αντίθεση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται ότι το καταστροφικό για τη γερμανική οικονομία σαμποτάζ έγινε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Corriere della Sera αναμετέδωσε την πληροφορία των Αμερικανών σημειώνοντας ότι μεταξύ των δύο Ουκρανών, του Ζαλούζνι και του Ζελένσκι, υπήρξαν γενικότερες συγκρούσεις, αφού ο δεύτερος δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις επιδόσεις του πρώτου στην περιβόητη «θερινή αντεπίθεση» του Κιέβου, η οποία κατέληξε σε φιάσκο. Ο Ζαλούζνι απομακρύνθηκε μετ’ επαίνων από την ηγεσία του στρατεύματος, διορίστηκε πρεσβευτής στη Βρετανία και εξελίχθηκε σε πολιτικό αντίπαλο του Ζελένσκι.

Κατά το αμερικανικό δημοσίευμα οι δικαστικές αρχές του Πότσνταμ είναι βέβαιες ότι ο Ζαλούζνι συντόνισε μια «ελίτ στρατιωτική μονάδα» σαμποτέρ, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για κάλυψή τους ένα τουριστικό ιστιοφόρο με την ονομασία «Andromeda». Σύμφωνα με την WSJ τα εντάλματα σύλληψης είναι ήδη έτοιμα για τρεις ουκρανούς κομάντος και για τέσσερις δύτες. Στόχος του σαμποτάζ ήταν η διακοπή της ροής ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία και η διάρρηξη των ρωσο-γερμανικών εμπορικών δεσμών.

Από την αρχή, έγραψε η Corriere, οι δύο αγωγοί φυσικού αερίου Nord Stream εξόργισαν την Ουκρανία και την Πολωνία. Ο τότε καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ είχε συμφωνήσει για το project με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρακάμπτοντας αυτές τις παραδοσιακές χώρες διέλευσης. Ο Nord Stream 1 ήταν ήδη σε λειτουργία όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Nord Stream 2 επρόκειτο να ξεκινήσει να λειτουργεί εκείνο το έτος.

Ας σημειωθεί ότι σήμερα ο Ζαλούζνι θεωρείται από πολλούς διεθνείς αναλυτές ο βασικότερος από τους πολιτικούς αντιπάλους του Ζελένσκι, σε σημείο μάλιστα να εναντιώνεται στις μεθοδεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της ειρήνης. Υπ’ αυτήν την έννοια το δημοσίευμα της WSJ επιδέχεται και τέτοιας ερμηνείας, δηλαδή καθαρά πολιτικής.

