Γερμανία: Η κόρη της επιτέθηκε στη δήμαρχο του Χέρντεκε

Συγκλονίζουν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την επίθεση με μαχαίρι ενάντια στη δήμαρχο της πόλης Χέρντεκε της Γερμανίας, Ιρις Στάλτσερ, καθώς υπεύθυνη της βάναυσης επίθεσης είναι η 17χρονη υιοθετημένη κόρη της, όπως η ίδια υπέδειξε στους αστυνομικούς.

Οπως σημειώνει το Euronews, εκτός από τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι, η 17χρονη κόρη της νεοεκλεγείσας δημάρχου προσπάθησε επίσης να της βάλει φωτιά.

Ακόμα και πριν από το αδίκημα, η Ιρις Στάλτσερ φαίνεται ότι φοβόταν μια κλιμάκωση και είχε επικοινωνήσει με την αστυνομία αρκετές φορές πριν από την επίθεση της Τρίτης (07/10). Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, έγραψε επιστολή καταγγελίας στην αστυνομία και στο γραφείο πρόνοιας νέων – που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα Bild. Σε αυτήν παραπονέθηκε για την έλλειψη υποστήριξης από τις αρχές.

Η Στάλτσερ ήρθε σε επαφή με την αστυνομία και πάλι την ημέρα πριν από το επίθεση, επειδή φοβόταν για τη ζωή της και αναζητούσε βοήθεια για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τη συνομιλία λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα – αν και παραμένει ασαφές ποια ακριβώς ήταν αυτά. Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, ανακοίνωσε στην εφημερίδα Westfalenpost ότι θα διεξαχθεί εσωτερική εξέταση για να διευκρινιστεί εάν δόθηκε η κατάλληλη απάντηση στην κατάσταση.

Η κόρη λέγεται ότι έγινε βίαιη και επιτέθηκε στη μητέρα της. Η 57χρονη τραυματίστηκε 13 φορές στο πάνω μέρος του σώματός της με μαχαίρι, υπέστη αιματώματα και κάταγμα στο κρανίο.

Το κορίτσι φαίνεται ότι προσπάθησε επίσης να βάλει φωτιά στα μαλλιά και τα ρούχα της μητέρας της χρησιμοποιώντας ένα αποσμητικό σπρέι και έναν αναπτήρα.

Η αστυνομία και η εισαγγελία είχαν ήδη επιβεβαιώσει σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά μαχαίρια.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, μητέρα και κόρη φέρονται να συμφώνησαν ότι η έφηβη θα την άφηνε και ότι θα καλούνταν ασθενοφόρο και αστυνομία. Σε αντάλλαγμα, η Ιρις Στάλτσερ φέρεται να υποσχέθηκε να μην καταθέσει εναντίον της κόρης της. Κατά την πρώτη της ανάκριση στο νοσοκομείο, τήρησε αυτή την υπόσχεση και δήλωσε ότι γνώριζε ποιος της το είχε κάνει αυτό, αλλά δεν ήθελε να το αποκαλύψει.

