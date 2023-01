Γερμανία: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι σε τρένο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν την Τετάρτη, όταν δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα στο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίελο – Αμβούργο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι πρόσφυγας από τη Συρία. Τα κίνητρά του παρέμεναν αδιευκρίνιστα.

Η επίθεση έγινε στο περιφερειακό τρένο RE 7, κοντά στην περιοχή Μπρόκστεντ, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν. Λόγω της επιχείρησης της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων, προκλήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της περιοχής.

#BREAKING: At least 2 dead and at least 5 injured after a knife attack on a train traveling from #Kiel to #Hamburg in Germany. A suspect is in custody.

