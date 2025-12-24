Γεραπετρίτης: Θα υπηρετήσω από όποιο πόστο μου ζητηθεί – δεν έχω τη ματαιοδοξία να το αξιοποιήσω για ίδιον όφελος

«Δεν έχω καμία ηγετική φιλοδοξία, ούτε και τη ματαιοδοξία να χρησιμοποιήσω το πόστο μου για οποιονδήποτε δικό μου σκοπό».

Η εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Γεραπετρίτη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, είχε και ένα σκέλος προσωπικής εκμυστήρευσης, σε απάντηση των διάφορων σεναρίων αναφορικά με την παραμονή του ή όχι στο υπουργείο Εξωτερικών ή/και το ενδεχόμενο μετακίνησής του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η λέξη ανασχηματισμός δεν βγήκε βέβαια από τα χείλη του σε κανένα σημεία της συνέντευξης του, ωστόσο ο Γιώργος Γεραπετρίτης έγινε όσο πιο σαφής μπορούσε.

Σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τού ζητήσει να αναλάβει πόστο στο Μαξίμου στην «τελευταία στροφή» πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, «είναι προφανές ότι θα υπακούσω στην οδηγία του Πρωθυπουργού», ξεκαθάρισε.

«Εγώ -είπε- δεν έχω οποιαδήποτε προδιάθεση σε ό,τι αφορά την υπηρεσία μου. Εάν κληθώ να υπηρετήσω από οποιαδήποτε θέση, θα το πράξω με τιμή και ασμένως».

Kαι με αφορμή με αφορμή τα σενάρια που τον θέλουν να μετακομίζει από τη Βασ. Σοφίας στην Ηρώδου Αττικού, έθεσε και την ουσία του ζητήματος: ποιος δηλαδή θα κληθεί -και θα δεχτεί- να αναλάβει την «καυτή πατάτα» του ΥΠΕΞ σε μία τέτοια συγκυρία.

«Θέλω πάντως να σας πω ότι στην παρούσα φάση δεν ξέρω πόσο εύκολα θα βρεθεί υπουργός Εξωτερικών. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο ελκυστική η θέση του υπουργού Εξωτερικών. Διότι με κάθε ειλικρίνεια σας εξομολογούμαι, έχοντας συζητήσει και με άλλους υπουργούς Εξωτερικών στην Ευρώπη και τον κόσμο, είναι η χειρότερη περίοδος να υπηρετείς τη διπλωματία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Στη συνέχεια της ραδιοφωνικής του συνέντευξης, ο υπουργός των Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία απολύτως ηγετική φιλοδοξία, ώστε να χρησιμοποιήσει το πόστο του ως εφαλτήριο για μία άλλη διαδρομή στην πολιτική του καριέρα.

«Επειδή αφενός δεν έχω ηγετικές φιλοδοξίες και αφετέρου επειδή έχω μια διαφορετική αντίληψη σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο υπηρετείς τα δημόσια πράγματα, θεωρώ ότι η δικιά μου θέση δεν είναι ούτε να προβάλλω τον εαυτό μου, ούτε να αναβαθμίζομαι στην κοινωνική παραδοχή.

»Εγώ ό,τι έχω κερδίσει στη ζωή μου το έχω κερδίσει πριν μπω στην πολιτική και νομίζω ότι αυτή είναι η υπεραξία των ανθρώπων, οι οποίοι μπαίνουν ενόσω έχουν καταξιωθεί από την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό δεν έχω τη ματαιοδοξία να χρησιμοποιήσω αυτό το πόστο για οποιονδήποτε δικό μου σκοπό», τόνισε, σε μία έμμεση αιχμή και για τον προκάτοχό του στο ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως την «πιο κρίσιμη περίοδο για τη διπλωματία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», με εντάσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Σε αυτό το περιβάλλον, σημείωσε, η ελληνική διπλωματία στοχεύει στην υπευθυνότητα και στη σταθερότητα, αποφεύγοντας προσωπικές ή πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ η διαχείριση των κρίσεων σε διμερές ή διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτου με τον «δύσκολο» γείτονα, την Τουρκία, απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και ψυχραιμία.

Οσον αφορά τη σχέση που έχει οικοδομήσει με τον τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «η σχέση μας έχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ειλικρίνεια» και «όποτε έχει χρειαστεί να δουλέψουμε για να αποσυμπιέσουμε εντάσεις, το έχουμε πράξει, νομίζω επιτυχώς».

«Εχουν αποφευχθεί οι μεγάλες κρίσεις. Εχουν αποφευχθεί οι αιτίες πολέμου», είπε,«και αυτό οφείλεται εν πολλοίς και σε μία, θεωρώ, ειλικρινή σε μεγάλο βαθμό σχέση, την οποία έχουμε αναπτύξει».

