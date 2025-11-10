Γεραπετρίτης στη Βουλή: Γιατί επιδιώκουμε την Πενταμερή με την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες

Την αξία της πολυμερούς διπλωματίας σε συνδυασμό με τη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας της Ελλάδας με τις γειτονικές της χώρες, θέλησε να αναδείξει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου, για την πρωτοβουλία διοργάνωσης πενταμερούς Διάσκεψης Παράκτιων Χωρών της ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα Κύπρος, Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτος) που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.

Οπως τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης η ανάγκη να σχηματίζονται διασκέψεις, διαρκή βουλευόμενα σώματα, σε επίπεδο περιφερειακό, είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ. Και αναφερόμενος στην ελληνική πρωτοβουλία (προφανώς με τη στήριξη του αμερικανικού παράγοντα) για τη σύγκληση της Πενταμερούς (παρά τα όποια δεδομένα «αγκάθια» υπάρχουν λόγω της πρότασης συμμετοχής στην Τουρκία), πρόσθεσε στην απάντησή του:

«Το να μπορούν να συγκροτούν οι χώρες, οι παράκτιες, οι γειτονικές, σώματα τα οποία να ασχολούνται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, είναι απολύτως ζωτικό. Η Ελλάδα πρέπει να έχει συνεργασία με τις χώρες που βρίσκονται στην γειτονιά της. Η εποχή της αδράνειας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η αδράνεια σήμερα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση. Η δική μας θέση είναι ότι στο μέτρο που η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, έχει αποκτήσει ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, με τις διπλωματικές της συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή, με την συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και βεβαίως έχοντας θέσει, με δική της πρωτοβουλία, επιχειρήματα που δεν υπήρχαν ποτέ, τόσο στο Αιγαίο όσο στην ανατολική Μεσόγειο, σε αυτό το επίπεδο διπλωματικής ισχύος, είναι η στιγμή για να μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε».

«Η κεφαλαιοποίηση αυτή -διαβεβαίωσε εν συνεχεία ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας- θα γίνει με το σκεπτικό ότι είναι ώρα ευθύνης» Και δεσμευόμενος ότι« θα τηρηθεί απολύτως ενήμερη η Βουλή για όλα όσα υπάρχουν σε σχέση με τη Διάσκεψη», υπογράμμισε:

«Ειδικώς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο νηφάλιου διάλογου, γιατί εχθροπάθεια και μισσαλοδοξία, σε άλλα επίπεδα, μπορεί να είναι αρνητική. Στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα».

Σία Αναγνωστοπούλου: Η Ελλάδα υποπόδιο των ΗΠΑ

Από την πλευρά της, αναπτύσσοντας την ερώτησή της, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου διέκρινε ότι «η ανατολική Μεσόγειος να μετατρέπεται σε ένα πεδίο συναλλακτικού βολονταρισμού όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται ως οικόπεδο, πλατφόρμα, υποπόδιο των ΗΠΑ», όπως απαξιωτικά ανέφερε για τη χώρα. Οπότε, έκρινε, αυτή η συζήτηση για την Συνάντηση των Παράκτιων Χωρών «πηγαίνει κάτω και ετεροπροσδιορίζεται από αυτή την πολιτική την ενεργειακή» .

Απαντώντας, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε πως «δεν υπάρχει καμία απολύτως διασύνδεση, μεταξύ του συνεδρίου του ενεργειακού που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την παρουσία της αμερικανικής αντιπροσωπείας, σε σχέση με την πρωτοβουλία για τη Διάσκεψη της ανατολικής Μεσογείου», κάνοντας λόγο για αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία και για Διάσκεψη «η οποία δεν συνέχεται απολύτως, με οποιονδήποτε άλλο σχεδιασμό, είτε των ΗΠΑ είτε οποιουδήποτε άλλου κράτους».

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκκινήσει οποιοσδήποτε δομημένος διάλογος σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την ανατολική Μεσόγειο είναι ο απόλυτος σεβασμός του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, επανέλαβε ο υπουργός. δεδομένου ότι οι δύο χώρες-Ελλάδα και Κύπρος-είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

Όσο δε για τη θεματολογία, είπε πως είναι ζητήματα τα οποία είναι αμιγώς κοινού ενδιαφέροντος, «έχουν υψηλό βαθμό πολιτικής αλλά και τεχνικής συνθετότητας» και για το λόγο αυτό, τα όμορα, προς την Ελλάδα, κράτη πρέπει να έχουν έναν παραγωγικό διάλογο προς την κατεύθυνση της επίλυσης των διαφορών, σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη και σύνθετη γεωπολιτική εμπειρία».

Η ενέργεια -σημείωσε- αποτελεί έναν από τους πυλώνες της συζήτησης όχι όμως τον βασικό πυλώνα συζήτησης», υπενθυμίζοντας ότι στην πρόταση της Αθήνας για την Πενταμερή υπάρχουν τέσσερα ακόμη σημαντικά θέματα.

Επεσήμανε δε ότι τα ενεργειακά deal της προηγούμενης εβδομάδας στο Ζάππειο, στο πλαίσιο της P-TEC, δεν συνδέoνται πρωτίστως ή μόνο με την ανατολική Μεσόγειο, αλλά με τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, «ο οποίος θα καταστήσει την Ελλάδα αγωγό εξαγωγικό για ενέργεια, προς τις χώρες της κεντρικής και της Β. Ευρώπης».

«Θεωρούμε ότι παρά τη συνθετότητα των στιγμών, αυτός είναι ο κατάλληλος χρονισμός έτσι ώστε να μπορέσουμε, με εντιμότητα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στην κυριαρχία όλων των κρατών, να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στα προβλήματα της ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα υψηλό διπλωματικό αποτύπωμα, έχει την ισχύ να μπορέσει να καταστεί ηγέτιδα δύναμη», συνέχισε στην απάντησή του ο υπουργός, χωρίς να παραβλέπει τις δυσκολίες του εγχειρήματος.

«Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Λιβύη έχει την ιδιαιτερότητα της διχοτόμησης στην άσκηση της διακυβέρνησης, όπως και όλα τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με την Τουρκία.

»Εντούτοις, -περιέγραψε- αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα, πέρα από το διεθνές της αποτύπωμα, συνομιλεί με τις τέσσερις χώρες: με την Κύπρο έχουμε την αδελφική σχέση που έχουμε. Με την Αίγυπτο έχουμε τη στρατηγική σχέση πολύ υψηλού συμβολισμού και αξίας. Με την Τουρκία, παρά τα προβλήματα και δη τις υποκείμενες διαφορές μας, έχουμε βρει μια λειτουργική σχέση ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις. Για δε τη Λιβύη, μετά από μια περίοδο που πράγματι υπήρξαν αναταράξεις, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία συνομιλεί, στο υψηλότερο επίπεδο, με τις δύο πλευρές. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ώρα ευθύνης και για τον λόγο αυτό, θα υπάρξουν οι πρωτοβουλίες»,

Οπως διευκρίνισε ο κ. Γεραπετρίτης, «δεν έχουν ακόμα υπάρξει τυπικές συζητήσεις, με τα υπόλοιπα μέρη. Θα υπάρξει μια συζήτηση προγραμματική με τις τέσσερις υπόλοιπες χώρες» και σε περίπτωση που υπάρξει μια κατ’ αρχήν κατανόηση, συμπλήρωσε, «δεν θα αποκλείαμε την ένταξη και της ΕΕ στη συζήτηση αυτή, επί τη βάσει των συμπερασμάτων του Οκτωβρίου του 2020 ή ακόμα και οργανισμών που συνδέονται με τη θεματολογία του ΟΗΕ, όπως είναι, για παράδειγμα, η Επιτροπή για την προστασία του Περιβάλλοντος ή ακόμη ακόμη και ο IMO, σε επίπεδο Δικαίου της Θάλασσας».

«Οσο η πολυμέρεια υποχωρεί καταλείπεται περιθώριο έτσι ώστε να υπάρχουν διμερείς συνέργειες που όμως δεν είναι πάντοτε επωφελείς, για την περιφέρεια ή τον κόσμο ή να παρεισφρύουν ακόμη ακόμη και ιδιωτικά συμφέροντα», παρατήρησε στο τέλος της απάντησής του ο υπουργός των Εξωτερικών.

«Η ΕΕ πάντοτε αποτελεί σημείο αναφοράς, είτε ως φυσικά παρούσα ή παρέχοντας τη σκέπη της στη συζήτηση, είτε με τη μορφή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Το δίκαιο της ΕΕ αποτελεί, θέλοντας και μη, ένα πάρα πολύ βασικό αγωγό για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία. Από τον οποίο αγωγό δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε», διότι όπως θέλησε να υπενθυμίσει, «το δίκαιο της ΕΕ δεσμεύει τόσο την Ελλάδα και την Κύπρο όσο και την Τουρκία, στο μέτρο που είναι μια χώρα σε ενταξιακή διαδικασία, και για το λόγο αυτό θα είναι παρούσα».

Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε εκ νέου, όλες οι συζητήσεις θα γίνουν με απόλυτη ακεραιότητα και διαφάνεια και θα ενημερώνεται διαρκώς, τόσο η Βουλή, όσο και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News