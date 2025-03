Γεραπετρίτης μετά την τριμερή με Κύπρο-Ισραήλ: Προσβλέπουμε στο «3+1» με τις ΗΠΑ

«Η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας μέσω της διασυνδεσιμότητας καθιστά την περιοχή μας πιο ασφαλή και ανθεκτική σε ένα περιβάλλον γενικότερης αστάθειας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Αθήνα, με τη συμμετοχή των ομολόγων του της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κόμπου και του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ.

