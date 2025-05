Γεραπετρίτης: Καλεί Ινδία και Πακιστάν να συνεχίσουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Τηλεφωνικές συνομιλίες είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον ομόλογό του της Ινδίας Δρ. Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κάλεσε τα μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, λόγω της υψηλής αστάθειας στην περιοχή.

Επίσης, επιβεβαίωσε τη σταθερή στάση της Ελλάδας κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της και υπέρ της λογοδοσίας των τρομοκρατών για τις πράξεις τους

«Υπό πολύ αντίξοες συνθήκες παγκοσμίως, με την αύξηση των συγκρούσεων και των επιθέσεων, όλα τα κράτη πρέπει να επιστρέψουν στις βασικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα στην επιτακτική ανάγκη της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε: «το ρητό της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο: Διάλογος, Δημοκρατία, Διπλωματία. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα δεν θα φεισθεί καμίας προσπάθειας για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας».

Την επικοινωνία γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση με τη σχετική ανακοίνωση.

Phone conversation of Minister of Foreign Affairs George Gerapetritis with 🇮🇳 Foreign Minister Dr. Subrahmanyam Jaishankar @DrSJaishankar and 🇵🇰 Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 pic.twitter.com/x4MRXwXpwn

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 10, 2025