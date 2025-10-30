Γεραπετρίτης από Βαγδάτη: Η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή

Η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, από τη Βαγδάτη, όπου συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, Φαούντ Χουσεΐν.

«Προσβλέπουμε σε ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον στο Ιράκ που θα αποτελέσει ένα γόνιμο έδαφος για να οικοδομήσουμε πάνω του», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα της επίσημης επίσκεψης που σηματοδοτεί μια νέα περίοδο εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα και το Ιράκ είναι πυλώνες αρχαίων πολιτισμών που επηρέασαν βαθιά ολόκληρο τον κόσμο».

Ειδική αναφορά έκανε στην κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οποία χαρακτήρισε «το πιο ισχυρό στοιχείο της κοινής μας ιστορίας», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κοινή πολιτιστική παρακαταθήκη μπορεί να αποτελέσει σταθερή βάση για τις σύγχρονες σχέσεις των δύο λαών.

Σημείωσε ότι το Ιράκ συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας, ενώ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν οι προοπτικές για περαιτέρω προώθηση της οικονομικής συνεργασίας. Οι τομείς που τέθηκαν στο τραπέζι περιλαμβάνουν τις επενδύσεις, την ενέργεια, την ακαδημαϊκή συνεργασία, τον τουρισμό, τη γεωργία, τις κατασκευές και την τεχνολογία διαχείρισης υδάτων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αξιοποιήσουν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων, με στόχο την αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου. Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ειδικά στη 9η Σύνοδο της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας – Ιράκ, που πραγματοποιήθηκε πριν από δέκα ημέρες στη Βαγδάτη, χαρακτηρίζοντάς την «πολλά υποσχόμενο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ερμπίλ από την Aegean Airlines, γεγονός που –όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης– «θα ενισχύσει σημαντικά τους οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των δύο λαών».

Τόνισε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αποκτήσει απευθείας αεροπορική σύνδεση με τη Βαγδάτη, εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ενίσχυση των σχέσεων της Ε.Ε. με τον αραβικό κόσμο.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή διάσταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι «ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, η Ελλάδα παραμένει σταθερός υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας», και προσηλωμένη «στους κανόνες και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως ο σεβασμός της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών».

Χαρακτήρισε το Ιράκ «μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή» και εξήρε «τις τεράστιες προσπάθειες της ιρακινής κυβέρνησης για την προώθηση της ειρήνης, σε μια περίοδο αστάθειας και αναταραχής στη Μέση Ανατολή», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, «ως έντιμος συνομιλητής με όλες τις αραβικές χώρες», επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής.

Αναφερόμενος στη Γάζα, χαρακτήρισε τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ «μια αχτίδα ελπίδας» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επίτευξη μιας «διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας». Τόνισε ότι η Ελλάδα «φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο την επόμενη μέρα στη Γάζα, συμβάλλοντας στην ανοικοδόμηση και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση των πληγέντων».

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε και η κατάσταση στη Συρία, με τον έλληνα υπουργό να επαναλαμβάνει τη μακροχρόνια υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. «Η συριακή μεταβατική κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για μια συμπεριληπτική διακυβέρνηση, διασφαλίζοντας την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών της Συρίας», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, τόνισε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να στηρίξει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – Ιράκ και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή.

Υπενθύμισε, τέλος, ότι η Ελλάδα ασκεί την προεδρία του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών για το 2025 και κάλεσε τον ιρακινό ομόλογό του να συμμετάσχει στη 9η Υπουργική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην Αθήνα, σημειώνοντας πως «θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημαντική δυναμική των διμερών μας σχέσεων».

