Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Η Ελλάδα καταδικάζει την ύπαρξη σκιώδους στόλου

Η Ελλάδα και η Φινλανδία μοιράζονται την επιδίωξη για μια ισχυρότερη, ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, με ένα αξιόπιστο σύστημα άμυνας και αυξημένες δυνατότητες, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στο Ελσίνκι με την ομόλογό του, Ελίνα Βάλτονεν.

Ο έλληνας υπουργός τόνισε ότι οι δύο χώρες, εκπροσωπώντας τον ευρωπαϊκό Νότο και Βορρά, συνεργάζονται για την προώθηση μιας κοινής αντίληψης γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας. «Τα εξωτερικά σύνορα μας ενώνουν», υπογράμμισε, «και αυτό καθιστά σαφές το μέγεθος των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε».

Επισήμανε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής και επανέλαβε τη σημασία της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των βαρών, ειδικά απέναντι σε φαινόμενα εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών.

Τόνισε, παράλληλα, ότι Ελλάδα και Φινλανδία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, παραμένουν ενωμένες στην κοινή τους επιδίωξη για μια Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ισχυρή αμυντική θωράκιση, υπογραμμίζοντας πως οι δύο χώρες «εργάζονται σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση».

🇬🇷🇫🇮 | Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Φινλανδία 🇬🇷🇫🇮 | FM George Gerapetritis’ visit in #Finland pic.twitter.com/AKtvqnoEZW — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 9, 2025

Σχετικά με τη συμμετοχή της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση προσχώρησής της στη Συμμαχία, την οποία –όπως είπε– η Ελλάδα είχε την τιμή να στηρίξει. «Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ», σημείωσε, «παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων».

Αναφέρθηκε, επίσης, στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική εισβολή και στήριξε την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας.

Τόνισε ότι η Αθήνα, ως ένθερμος υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, στηρίζει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας άμεση και άνευ όρων εκεχειρία που θα διασφαλίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

«Η Ελλάδα, ως ναυτικό έθνος, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, καταδικάζοντας «την ύπαρξη σκιώδους στόλου που παραβιάζει ανοιχτά το Διεθνές Δίκαιο» και δεσμεύτηκε ότι η χώρα μας θα συμβάλει ενεργά στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν και το θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ, με τον κ. Γεραπετρίτη να τονίζει την ανάγκη να προσφερθεί σαφές ευρωπαϊκό όραμα στους εταίρους που βρίσκονται σε προενταξιακή διαδικασία.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η ενέργεια και ο τουρισμός, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας σε νέους τομείς, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού στα διεθνή φόρα και στην αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026 ως εκλεγμένο μέλος, ενώ εξέφρασε τη στήριξη της χώρας μας στη φινλανδική υποψηφιότητα για το 2029-2030, ευχόμενος «η φινλανδική θητεία να διεξαχθεί σε λιγότερο ταραγμένες περιόδους».

Μιλώντας για τον φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, σημείωσε πως «στην πρόσφατη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισήμανε ότι ο πόλεμος αποτελεί πάντα μια αποτυχία της ανθρωπότητας , μια διαπίστωση που αντικατοπτρίζει και τις δικές μας αποτυχίες».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση του ΟΗΕ και τη διασφάλιση του θεμελιώδους ειρηνευτικού του ρόλου, «ώστε να παραμείνει ένας θεσμός που υπηρετεί πραγματικά την ειρήνη και τις μελλοντικές γενιές».

